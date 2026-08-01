Anh N.V.M (40 tuổi, Hà Nội) đến khám tại Bệnh viện E ngày 15/7 trong tình trạng mệt mỏi, mất tập trung vì tiểu buốt, tiểu rắt, đau tức vùng tầng sinh môn và hậu môn kéo dài.

Anh M. cho biết các triệu chứng đã tái phát nhiều lần. Do ngại đến bệnh viện, anh khám tại một số phòng khám tư, uống nhiều đợt thuốc nhưng bệnh chỉ thuyên giảm tạm thời rồi tái phát.

Đợt gần đây, tình trạng bệnh của anh M. trở nên nặng hơn. Mặc dù được bác sĩ khuyên đến cơ sở chuyên khoa, anh vẫn xin thuốc về điều trị. Chỉ đến khi cơ thể mệt mỏi, rét run các triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, anh mới quyết định nhập viện.

Bác sĩ Lực (bên phải) và đồng nghiệp thực hiện 1 ca mổ. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và Nam khoa, Bệnh viện E cho hay anh M. bị viêm tuyến tiền liệt cấp, tuyến tiền liệt tăng kích thước lên 43g.

Theo bác sĩ Lực, những trường hợp viêm nhiễm tái diễn nhiều lần không thể chỉ điều trị triệu chứng. Nếu chỉ dùng kháng sinh thông thường mà không tìm đúng nguyên nhân, bệnh rất dễ kéo dài hoặc tái phát.

Viêm đường tiết niệu nếu không điều trị kịp thời có thể khiến vi khuẩn lan ngược lên thận, gây viêm thận, suy giảm chức năng thận. Tình trạng kéo dài có thể dẫn đến xơ hóa, tổn thương thận, thậm chí suy thận.

Người bệnh được điều trị bằng phác đồ cá thể hóa, kết hợp kháng sinh phù hợp, thuốc hỗ trợ và điều chỉnh lối sống, giảm căng thẳng, áp lực công việc. Sau ba tuần, anh M. tái khám với tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt. Các triệu chứng tiểu buốt, tiểu rắt và đau tức đã hết, ăn ngủ tốt hơn, tinh thần thoải mái. Kết quả siêu âm và xét nghiệm gần về bình thường.

Từ thực tế điều trị, bác sĩ Lực cho biết nhiều nam giới có tâm lý e ngại khi gặp các vấn đề liên quan đến cơ quan sinh dục hoặc đường tiết niệu.

"Nếu đau đầu, đau lưng hay đau bụng, đàn ông thường dễ chia sẻ với người thân. Nhưng khi xuất hiện bất thường ở vùng kín, đa số chọn cách im lặng, chịu đựng hoặc tự mua thuốc điều trị", bác sĩ nói.

Theo bác sĩ Lực, tâm lý sĩ diện, ngại thăm khám và lo bị nghi ngờ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục là nguyên nhân khiến không ít người âm thầm chịu đựng bệnh trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Chuyên gia này nhấn mạnh viêm đường tiết niệu hay viêm tuyến tiền liệt không đồng nghĩa với bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng nguyên nhân, bệnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, chức năng sinh lý và khả năng sinh sản.

Bác sĩ Lực khuyến cáo nam giới khi xuất hiện các dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều lần, đau vùng tầng sinh môn, đau khi xuất tinh hoặc sốt, rét run kèm triệu chứng đường tiết niệu cần đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám sớm, tránh tự ý dùng thuốc kéo dài khiến bệnh diễn tiến phức tạp.

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