Đại diện Trường ĐH Ngoại thương cho biết, trường dự kiến mở mới 10 ngành, phát triển 3 ngành từ chương trình hiện có và mở thêm 1 chương trình đào tạo mới thuộc ngành đã có. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành/chương trình đào tạo mới dự kiến khoảng 370 chỉ tiêu. Phần lớn các chương trình mới được thiết kế theo mô hình định hướng nghề nghiệp quốc tế và giảng dạy bằng tiếng Anh, tăng cường tính thực tiễn và khả năng thích ứng cho sinh viên.

Chia sẻ với VietNamNet sáng 5/1, bà Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo của Trường ĐH Ngoại thương cho hay, các ngành mở mới được nhà trường xây dựng hướng tới các lĩnh vực trọng tâm gắn với xu hướng phát triển, gồm 4 nhóm:

Sinh viên Trường ĐH Ngoại thương tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: FTU

Nhóm các ngành trọng tâm về kinh tế số - công nghệ - dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Các ngành thuộc nhóm này phản ánh rõ định hướng của trường trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế số và quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, bao gồm: Khoa học dữ liệu (Chương trình đào tạo Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh); Trí tuệ nhân tạo (Chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh); Kinh tế số (Chương trình đào tạo Kinh tế số và Phân tích dữ liệu); Công nghệ tài chính (Chương trình đào tạo Công nghệ tài chính và Tài chính bền vững); Thương mại điện tử (Chương trình đào tạo Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanh).

Nhóm các ngành trọng tâm về quản trị - vận hành - chuỗi giá trị toàn cầu

Nhóm ngành này tập trung đào tạo nguồn nhân lực có khả năng quản trị tổ chức, con người và chuỗi cung ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa: Quản lý công nghiệp (Chương trình đào tạo Quản lý công nghiệp thông minh); Quản trị nhân lực (Chương trình đào tạo Quản trị nguồn nhân lực số và Phát triển tổ chức); Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ngành đào tạo được phát triển từ chương trình hiện có (Chương trình Logistics toàn cầu và Đổi mới chuỗi cung ứng).

Nhóm các ngành trọng tâm về luật và kiểm toán trong bối cảnh kinh doanh hiện đại

Các ngành đào tạo thuộc nhóm này nhằm trang bị nền tảng pháp lý và kiểm soát rủi ro cho hoạt động kinh tế - kinh doanh trong môi trường số và hội nhập quốc tế, gồm: Luật Kinh tế (Chương trình đào tạo Luật Kinh tế và Kinh doanh số); Luật Thương mại quốc tế - ngành đào tạo phát triển từ chương trình hiện có (Chương trình đào tạo Luật Thương mại quốc tế); Luật Dân sự và Tố tụng dân sự (Chương trình đào tạo Luật Dân sự và Tố tụng dân sự); Kiểm toán (Chương trình đào tạo Kiểm toán tích hợp công nghệ).

Nhóm các ngành trọng tâm về kinh doanh số - sáng tạo - công nghiệp văn hóa

Bên cạnh các lĩnh vực đào tạo truyền thống, Trường ĐH Ngoại thương mở rộng sang các lĩnh vực mới gắn với sáng tạo và công nghiệp văn hóa: Kinh doanh thương mại - ngành đào tạo phát triển từ chương trình hiện có (Chương trình đào tạo Kinh doanh số toàn cầu); Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa - chương trình đào tạo mở mới thuộc ngành Quản trị kinh doanh.

Theo bà Phạm Thanh Hà, song song với việc mở rộng các ngành và chương trình mới, Trường ĐH Ngoại thương đẩy mạnh áp dụng toàn diện mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp (CDIM). Các chương trình được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức nền tảng, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số và trải nghiệm thực tiễn; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, môi trường làm việc quốc tế và xu hướng của thị trường lao động.

Với việc mở thêm các ngành mới, mùa tuyển sinh năm 2026, Trường ĐH Ngoại thương sẽ có tất cả 28 ngành và 44 chương trình đào tạo.