Như VietNamNet đã thông tin, VKSND TP Đà Nẵng hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án mua bán trái phép hàng nghìn thông tin tài khoản ngân hàng, chuyển cho đường dây tội phạm tại Campuchia.

Trong số các bị can có Trang Quang Trung (SN 1989, trú tại Đà Nẵng) và Đàm Hồng Hiểu (SN 1998, trú tại TPHCM, cựu nhân viên Oceanbank). Cả hai bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, Trung cấu kết với Bùi Trọng Tấn, Lê Thị Mỹ Duyên làm giả 500 căn cước công dân của những người bán thông tin tài khoản ngân hàng, giúp các đối tượng mua bán 6.000 tài khoản cá nhân.

Trung còn cùng Tấn, Duyên, Nguyễn Thị Trúc Mai, Nguyễn Thị Ái Linh, Trương Văn Phú và một số người khác làm giả 204 bộ hồ sơ, thành lập 204 doanh nghiệp “ma”, đăng ký mở 1.101 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để mua bán và hưởng lợi 1 tỷ đồng.

Các hồ sơ và thông tin tài khoản của những doanh nghiệp “ma” này sau đó được Trung bán cho các đối tượng lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền tại Campuchia sử dụng để giao dịch, che giấu nguồn gốc tiền phạm tội và gây khó khăn cho việc điều tra.

Tổng số tiền được giao dịch qua các tài khoản ngân hàng doanh nghiệp “ma” do Trung thực hiện là hơn 67.905 tỷ đồng, 43,59 triệu USD, 1,46 triệu EUR và hơn 1,02 triệu CAD.

Ngoài ra, Trung còn cấu kết với một số nhân viên ngân hàng để chiếm quyền sử dụng các tài khoản doanh nghiệp đã bán cho nhóm tội phạm ở Campuchia, chuyển tiền sang nhiều tài khoản khác hoặc rút tiền mặt. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 8,6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

4 lần cảnh báo bị phớt lờ

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2023 đến tháng 7/2024, Trung liên hệ Đàm Hồng Hiểu, khi đó là nhân viên Oceanbank Chi nhánh Bình Dương, để mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma” đã được làm hồ sơ thành lập trước đó.

Trung giả chữ ký của chủ tài khoản rồi gửi cho Hiểu 16 bộ hồ sơ mở tài khoản của 16 công ty “ma”. Hiểu tiếp nhận toàn bộ hồ sơ nhưng không thực hiện các bước xác thực, nhận biết khách hàng theo quy định.

Sau khi được mở, một số tài khoản của các công ty này phát sinh giao dịch với giá trị lớn, có dấu hiệu đáng ngờ. Khối Quản trị rủi ro thuộc Hội sở Oceanbank vì vậy đã 4 lần gửi email cảnh báo, yêu cầu Chi nhánh Bình Dương xác minh thông tin và có biện pháp phòng ngừa.

Tuy nhiên, theo cáo buộc, những cảnh báo này không ngăn được hành vi tiếp tay của Hiểu.

Tháng 10/2024, Hiểu liên hệ Trung, trao đổi việc các công ty do Trung đăng ký mở tài khoản đang bị cảnh báo giao dịch đáng ngờ và bị khóa.

Có ý định chiếm đoạt tiền trong các tài khoản này, Trung đề nghị Hiểu hỗ trợ. Hai người thỏa thuận nếu lấy được tiền trong các tài khoản doanh nghiệp đã bán cho nhóm tội phạm ở Campuchia thì sẽ chia đôi.

Sau đó, Hiểu giúp Trung làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp “ma” sang tên Trung, rồi thực hiện thủ tục thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng.

Nhận hồ sơ từ Trung, Hiểu ký vào biên bản bàn giao phiếu đăng ký thông tin khách hàng doanh nghiệp, trình cấp trên và hoàn tất việc thay đổi tên chủ tài khoản sang Trung.

Sau khi thay đổi thông tin, Trung và Hiểu chiếm quyền sử dụng các tài khoản và rút, chuyển tiền ra ngoài.

Với thủ đoạn này, hai người nhiều lần chiếm đoạt tiền trong các tài khoản doanh nghiệp “ma” đã được bán cho nhóm tội phạm tại Campuchia.

Cáo trạng xác định Hiểu đã cấu kết với Trung thực hiện 4 lần thay đổi thông tin tài khoản của các doanh nghiệp “ma”, chiếm quyền sử dụng tài khoản và chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng của nhóm tội phạm ở Campuchia.

Hiểu bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 1,8 tỷ đồng.