Tại buổi lễ, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ đã và đang phải trải qua những ngày đặc biệt khó khăn do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 10.

Trong thiệt hại chung, ngành Giáo dục cũng gánh chịu rất nhiều tổn thất. Theo thông tin ban đầu từ một số địa phương, đến nay hàng nghìn trường học bị hư hại; hàng triệu học sinh chưa thể đến trường.

Trước thiệt hại nặng nề đó, thay mặt Bộ GD-ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kêu gọi toàn ngành Giáo dục, các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên, cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành chung tay, góp sức bằng vật chất, tinh thần, bằng sự hỗ trợ, động viên, kết nối để cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão lũ.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cùng các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục đã ủng hộ tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10.

Bộ trưởng lưu ý, ngay sau lễ phát động quyên góp này, việc chuyển hỗ trợ đến tay các đối tượng cần được thực hiện càng nhanh càng tốt. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ con người, trước hết là giáo viên và học sinh. Đó là các nhà giáo bị thiệt hại, khó khăn về điều kiện ăn ở, phương tiện đi lại; các học sinh nếu không có hỗ trợ sẽ không thể tiếp tục đến trường…

Bộ trưởng cũng đề nghị các Sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền về việc hỗ trợ, sẻ chia.