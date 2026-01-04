Một công dân phản ánh, thửa đất của gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, khi đo đạc lại, diện tích thực tế của thửa đất tăng thêm 18m2 so với sổ đỏ đã cấp. UBND phường xác nhận nguyên nhân là do sai số trong quá trình đo đạc tại thời điểm cấp sổ đỏ trước đây.

Người dân thắc mắc, khi thực hiện thủ tục cấp đổi sổ đỏ theo diện tích mới, gia đình có phải nộp thêm thuế hay không?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc xử lý trường hợp thửa đất có diện tích tăng thêm so với giấy chứng nhận đã cấp được quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc xem xét cấp giấy chứng nhận trong trường hợp diện tích đất tăng thêm do thay đổi ranh giới được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Mục VI, Nội dung C, Phần V Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị người dân liên hệ trực tiếp với Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương để được hướng dẫn chi tiết.

Các trường hợp cụ thể được cấp sổ đỏ theo diện tích mới

Điều 24 Nghị định số 101/2024 quy định việc xử lý cấp sổ đỏ đối với thửa đất có diện tích tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc sổ đỏ đã cấp.

Theo khoản 2 Điều này, đối với thửa đất gốc đã được cấp giấy chứng nhận, việc xử lý được chia thành các trường hợp sau:

Cụ thể, trường hợp phần diện tích tăng thêm do nhận chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất, nhưng trước thời điểm Nghị định có hiệu lực (1/8/2024) chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền, người sử dụng đất được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng.

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện chỉnh lý giấy chứng nhận của bên chuyển quyền theo quy định.

Trường hợp diện tích tăng thêm có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 Luật Đất đai thì loại đất và diện tích để cấp giấy chứng nhận được xác định cho toàn bộ thửa đất gốc và phần diện tích tăng thêm theo Điều 141 Luật Đất đai.

Trường hợp diện tích tăng thêm không thuộc hai trường hợp nêu trên, nếu đủ điều kiện cấp sổ đỏ theo các Điều 138, 139 và 140 của Luật Đất đai, thì vẫn được cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng.

Loại đất, diện tích để cấp sổ đỏ được xác định đối với thửa đất gốc theo sổ đã cấp và phần diện tích tăng thêm được xác định theo quy định tại các điều 138, 139 và 140 của Luật Đất đai.

Đáng chú ý, người đề nghị cấp sổ đỏ trong các trường hợp nêu trên không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hợp thửa đối với phần diện tích tăng thêm.