Chiều 1/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người chết và 41 người bị thương.

“Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm 24, số người chết giảm 23 và số người bị thương giảm 2”, đại diện Cục CSGT thông tin.

Toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Ảnh minh họa

Cũng theo vị đại diện, trong ngày đầu năm mới, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 10.493 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông; trong đó có 2.056 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 2.000 trường hợp vi phạm tốc độ.

Riêng trên Quốc lộ 1A, CSGT đã kiểm soát 7.541 phương tiện, phát hiện và xử lý 1.281 trường hợp vi phạm. Trong số này, vi phạm về tốc độ chiếm nhiều nhất với 419 trường hợp; tiếp theo là vi phạm nồng độ cồn với 229 trường hợp.

Đáng chú ý, có 603 trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường và 1 trường hợp bị lực lượng CSGT xác minh, xử lý từ phản ánh của người dân trên mạng xã hội.