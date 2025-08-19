Apple dường như tiếp tục tập trung vào việc tạo ra thiết kế khác biệt cho dòng iPhone 17 Pro so với thế hệ tiền nhiệm, nhiều cải tiến đáng chú ý cả về phần cứng lẫn phần mềm.

Một rò rỉ mới đây cho thấy Táo khuyết có thể thay đổi cấu trúc bên trong iPhone 17 Pro Max để tích hợp viên pin dung lượng lớn hơn – lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone.

Concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Macrumors

Những hình ảnh được cho là thiết kế bên trong của iPhone 17 Pro Max vừa xuất hiện, hé lộ cái nhìn sơ bộ trước khi Apple chính thức công bố sản phẩm vào tháng tới.

Chúng được chia sẻ bởi tài khoản “yeux1122” trên nền tảng Naver (Hàn Quốc). Là tài khoản chuyên tổng hợp tin tức rò rỉ về Apple, nên không chắc rằng “yeux1122” là nguồn gốc của hình ảnh, và độ xác thực vẫn chưa được kiểm chứng.

Dù khó có khả năng đây là bản CAD chính thức từ Apple, nhưng những hình ảnh này vẫn có thể phản ánh chính xác một số tin tức rò rỉ trước đó.

Hình ảnh được chia sẻ bởi tài khoản “yeux1122” trên nền tảng Naver (Hàn Quốc).

Hình ảnh cho thấy iPhone 17 Pro Max sẽ có viên pin bọc bằng vỏ thép – trùng khớp với tin đồn trước đây. Nhiều khả năng sẽ có hai phiên bản pin: loại pin hình chữ L dành cho những mẫu iPhone 17 Pro vẫn giữ khe SIM vật lý, còn bản hình chữ nhật sẽ xuất hiện trên các mẫu không có khe SIM vật lý (như tại thị trường Mỹ).

iPhone 17 Pro Max dùng pin 5.000mAh bọc kim loại

Apple đã áp dụng pin bọc kim loại trên iPhone 16 Pro, nhưng các mẫu iPhone 16, iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro Max tiêu chuẩn vẫn sử dụng lớp phủ giấy bạc màu đen.

Trên iPhone 16 và iPhone 16 Plus, Apple sử dụng loại keo có thể được làm mềm bằng dòng điện áp thấp (từ pin 9V hoặc nguồn điện ngoài).

Nguồn tin Majin Bu dự đoán pin của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max cũng sẽ có thể tháo rời theo cách tương tự.

Hình ảnh rò rỉ còn cho thấy cụm camera của iPhone 17 Pro Max sẽ lồi lớn hơn đáng kể so với các thế hệ trước – điều đã được đồn đoán rộng rãi trong thời gian qua. Ngoài ra, vị trí hệ thống MagSafe và cổng sạc cũng được hé lộ.

Nhìn chung, những hình ảnh này không tiết lộ nhiều thông tin mới, nhưng góp phần củng cố các tin đồn trước đó.

Nguồn tin rò rỉ từ Hàn Quốc còn cho rằng iPhone 17 Pro Max sẽ được trang bị viên pin 5.000mAh, lớn hơn đáng kể so với pin 4.685mAh trên iPhone 16 Pro Max năm ngoái.

Thông tin này cũng từng được nguồn tin Instant Digital tiết lộ trong một bài đăng trên Weibo hồi cuối tháng 7. Theo đó, mẫu flagship này dự kiến sẽ có viên pin dung lượng khoảng 5.000mAh, biến nó thành chiếc iPhone có pin lớn nhất từ trước đến nay. Con số 5.000mAh nhiều khả năng chỉ là ước tính gần đúng, không phải số chính xác tuyệt đối.

Nếu rò rỉ này chính xác, dung lượng pin của iPhone 17 Pro Max sẽ ngang bằng với Galaxy S25 Ultra – flagship ra mắt đầu năm nay của Samsung.

Tuy nhiên, tốc độ sạc trên iPhone 17 Pro series dự kiến sẽ không thay đổi và Apple nhiều khả năng vẫn không tặng kèm củ sạc trong hộp.

Trước đó, Majin Bu cũng đã đăng ảnh viên pin được cho là của iPhone 17 Pro với hình chữ L, bọc vỏ thép từng sử dụng trên iPhone 16 Pro.

Viên pin được cho là của iPhone 17 Pro dành cho thị trường Mỹ (không có khe SIM - trên) và Trung Quốc (có khe SIM - dưới). Ảnh: Majin Bu

Các bức ảnh hé lộ hai phiên bản khác nhau: một cho thị trường Mỹ và một cho thị trường Trung Quốc, mỗi phiên bản có sự điều chỉnh riêng.

Những hình ảnh này cung cấp cái nhìn sớm về các nâng cấp của Apple dành cho mẫu máy này. Bo mạch chủ dường như được đặt nằm ngang ở phía trên, cho thấy một bố cục bên trong được tối ưu hóa.

Apple áp dụng vỏ thép, vốn đã từng sử dụng trên iPhone 16 Pro để cải thiện khả năng tản nhiệt và mật độ linh kiện, mang lại các ưu điểm như tăng cường tản nhiệt, chống chịu lực bên ngoài giúp tăng độ bền cũng như bố trí linh kiện tối ưu hơn.

Những khác biệt giữa phiên bản Mỹ và Trung Quốc khá rõ rệt. Phiên bản dành cho thị trường Mỹ có kích thước rộng hơn do không cần khe SIM vật lý, tận dụng tối đa không gian bên trong, với viên pin được mở rộng theo chiều ngang để tối ưu dung lượng mà không phải hy sinh thiết kế.

Trong khi phiên bản cho thị trường Trung Quốc nổi bật với khả năng chứa khay SIM, có thể thấy rõ trong ảnh với thiết kế bao gồm một khoảng không gian riêng, đồng thời vẫn duy trì hình dạng chữ L mà không có thay đổi lớn.

Ảnh: Majin Bu

Cũng theo Majin Bu, module pin cho iPhone 17 Pro được hoàn thiện chính xác với cạnh hàn, cùng keo kết dính mới giúp việc thay pin dễ dàng hơn. Hiện chưa có dữ liệu chính thức về tốc độ sạc, nhưng vỏ thép cho thấy khả năng quản lý nhiệt tốt hơn, có thể cho phép mức công suất cao hơn, tương tự như trên iPhone 16 Pro.

Dòng iPhone 17 dự kiến ra mắt ngày 9/9 tới, các phiên bản iPhone mới mùa thu này gồm: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air siêu mỏng hoàn toàn mới.

