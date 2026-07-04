Huyết áp ở mức nguy cơ 'đột quỵ bất cứ lúc nào'

Anh N.T.T (37 tuổi, lái xe đường dài, hiện sống ở Hà Nội) mới đây đi khám sức khỏe vì thấy cơ thể mệt mỏi. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện người đàn ông này tăng huyết áp lên tới 190/100 mmHg, chỉ số mỡ máu 500 mg/dL - mức rất cao có thể dẫn đến đột quỵ, đột tử bất cứ lúc nào.

Anh T. cho biết thường xuyên thức xuyên đêm và uống 3-4 lon nước tăng lực mỗi ca lái để chống buồn ngủ. Sau chuyến đi, anh ngủ bù vào ban ngày và gần như không tập thể dục.

Khi biết mình bị tăng huyết áp nặng, người đàn ông này bất ngờ vì nghĩ còn trẻ, khỏe mạnh.

Để loại trừ tình trạng "tăng huyết áp áo choàng trắng" - huyết áp chỉ tăng khi đến bệnh viện do căng thẳng, anh T. được đeo máy Holter theo dõi huyết áp liên tục trong 24 giờ.

Kết quả cho thấy huyết áp của anh luôn dao động từ 160-190 mmHg, có thời điểm lên gần 200 mmHg, kể cả khi đang ngủ.

Bệnh nhân được chụp chuyên sâu để tìm nguyên nhân tăng huyết áp. Ảnh: D.Linh.

Các xét nghiệm chuyên sâu như chụp mạch thận, chụp não và kiểm tra tuyến giáp đều bình thường. Bệnh nhân được chẩn đoán tăng huyết áp vô căn ở người trẻ, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh.

Sau khi điều trị bằng thuốc hạ huyết áp, anh T. được khuyến cáo ngừng sử dụng nước tăng lực, hạn chế thức khuya, giảm cà phê, rượu bia và tăng cường vận động. Tuy nhiên, anh cho biết việc thay đổi thói quen không dễ do đặc thù công việc.

Theo TS.BS Tạ Tiến Phước - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Hà Nội), tăng huyết áp là "kẻ giết người thầm lặng" bởi đa số người bệnh không có triệu chứng rõ ràng.

"Chỉ một số ít người xuất hiện đau đầu, hồi hộp, chóng mặt hoặc tim đập nhanh. Muốn phát hiện bệnh, cách duy nhất là đo huyết áp định kỳ", bác sĩ Phước nói.

Ba yếu tố đe dọa tim mạch người trẻ

Theo bác sĩ Phước, bệnh tim mạch ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng do sự kết hợp của nhiều yếu tố nguy cơ.

Thứ nhất là tăng huyết áp: bệnh lý này kéo dài gây tổn thương thành mạch, khiến mạch máu dần xơ cứng, làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim và nhồi máu cơ tim.

Thứ hai là rối loạn chuyển hóa, bao gồm đái tháo đường và rối loạn mỡ máu. Đường huyết và cholesterol tăng cao thúc đẩy quá trình hình thành các mảng xơ vữa trong lòng động mạch, làm hẹp hoặc tắc mạch máu nuôi tim và não.

Thứ ba là hút thuốc lá và lối sống thiếu lành mạnh như thức khuya, ít vận động, lạm dụng nước tăng lực, rượu bia. Những yếu tố này làm tăng huyết áp, gây tổn thương mạch máu và thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch diễn ra nhanh hơn.

Theo bác sĩ Phước, điều đáng lo ngại là các yếu tố nguy cơ này thường không xuất hiện riêng lẻ mà kết hợp với nhau.

"Nếu một người vừa tăng huyết áp vừa bị đái tháo đường, rối loạn mỡ máu lại hút thuốc lá thì quá trình xơ vữa động mạch sẽ tiến triển rất nhanh. Hậu quả có thể là nhồi máu cơ tim cấp hoặc đột quỵ não ngay khi còn trẻ", ông cảnh báo.

Các bác sĩ khuyến cáo người dưới 40 tuổi cũng nên kiểm tra huyết áp định kỳ, đặc biệt nếu thừa cân, thường xuyên thức khuya, hút thuốc lá, uống nhiều nước tăng lực hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch. Việc phát hiện sớm và kiểm soát các yếu tố nguy cơ có thể phòng tránh những biến cố tim mạch nguy hiểm, thậm chí đột tử.

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