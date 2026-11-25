Liên hoan múa và độc tấu, hòa tấu nhạc ngũ âm Khmer tỉnh Cà Mau năm 2026 góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong cộng đồng.

Liên hoan múa và độc tấu, hòa tấu nhạc ngũ âm của người Khmer tỉnh Cà Mau năm 2026 diễn tại chùa Xiêm Cán, phường Hiệp Thành với hơn 130 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Sự kiện này do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND phường Hiệp Thành tổ chức nhằm góp phần cụ thể hóa nội dung tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng đời sống cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tiết mục múa truyền thống của đồng bào Khmer. Ảnh: Nguyễn Huế

Đây không chỉ là hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, liên hoan còn tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, góp phần duy trì thực hành và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, nhất là trong thế hệ trẻ.

Các đội thi đã mang đến nhiều tiết mục múa truyền thống, độc tấu và hòa tấu nhạc ngũ âm, thể hiện nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Múa truyền thống và nhạc ngũ âm là những loại hình nghệ thuật gắn bó mật thiết với đời sống phum sóc, sinh hoạt tín ngưỡng và lễ hội của đồng bào Khmer. Trong đó, chùa Khmer không chỉ là không gian sinh hoạt tôn giáo mà còn góp phần lưu giữ, trao truyền tiếng nói, chữ viết, phong tục và các giá trị văn hóa của cộng đồng.

Tiết mục hoà tấu nhạc ngũ âm của đội xã Hoà Bình tại lễ bế mạc. Ảnh: Nguyễn Huế

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Tổ chức liên hoan, nhấn mạnh: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống không chỉ là trách nhiệm của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng, chính quyền địa phương và các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, nhằm đưa nghệ thuật truyền thống ngày càng đi sâu vào đời sống.

Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh quan tâm công tác bảo tồn, duy trì tổ chức liên hoan định kỳ, tạo sân chơi để các nghệ nhân giao lưu, trao truyền và quảng bá nghệ thuật đến công chúng.

Tại lễ bế mạc, tối 24/11, Ban tổ chức trao 17 giải ở các thể loại múa, độc tấu và hòa tấu. Trong đó, phường Hiệp Thành đoạt giải A ở hai thể loại múa và độc tấu, đồng thời giành giải A toàn đoàn; xã Hòa Bình đoạt giải A thể loại hòa tấu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng trao giải A toàn đoàn cho đơn vị phường Hiệp Thành. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại Liên hoan múa và độc tấu, hòa tấu nhạc ngũ âm của người Khmer tỉnh Cà Mau năm 2026, thông qua các hoạt động giới thiệu, tôn vinh nghệ thuật truyền thống, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ di sản, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Đồng thời, việc phát huy giá trị văn hóa Khmer gắn với các hoạt động du lịch, lễ hội và quảng bá bản sắc địa phương cũng mở ra cơ hội khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, phát triển sinh kế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.