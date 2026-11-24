Vĩnh Long triển khai nhiều hoạt động bảo tồn văn hóa Khmer, gắn phát triển du lịch với tạo sinh kế, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, cho biết công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai gắn với tuyên truyền chính sách, pháp luật và chăm lo đời sống người dân.

Thời gian qua, ngành văn hóa phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ sở đào tạo tổ chức nhiều hoạt động gìn giữ di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Đồng thời, từng bước khai thác các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch, tạo thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào Khmer.

Vĩnh Long gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer

Một trong những nhiệm vụ được Vĩnh Long chú trọng là bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, nhất là những nghề thủ công và loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer.

Triển khai Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại học Trà Vinh, Trường Trung cấp Dạy nghề Trà Vinh cùng các địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa truyền thống.

Nội dung tập trung vào kỹ thuật chế tác mão, mặt nạ, nhạc cụ truyền thống như đàn cò, dàn nhạc ngũ âm và các điệu múa dân gian Khmer.

Ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Hoài Thanh

Ngành văn hóa cũng phối hợp tổ chức các lớp bảo tồn nghệ thuật múa Rô-băm, Chầm riêng Chà Pây, múa Riềm Kê và múa trống Chhay Dam, tạo điều kiện để nghệ nhân, người dân thực hành, trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ.

Riêng tại huyện Trà Cú cũ, Sở phối hợp với Đại học Trà Vinh tổ chức 6 lớp tập huấn thuộc Dự án 6, với các nội dung như bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; hát dân ca Khmer; biểu diễn Chhay Dam; kỹ thuật đan tre, nứa, dệt chiếu và làm mão, mặt nạ.

Nghề chế tác mão, mặt nạ Khmer được quan tâm bảo tồn thông qua các lớp truyền dạy, tập huấn.

Bên cạnh đó, ngành phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 2 lớp tập huấn bảo tồn nghề thủ công truyền thống của đồng bào Khmer tại địa bàn Trà Vinh cũ. Một lớp tập huấn về xây dựng mô hình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh và phát huy giá trị truyền thống cũng được tổ chức tại xã Ngãi Tứ.

Thông qua các lớp học, nghệ nhân và người dân có thêm điều kiện thực hành, truyền dạy nghề thủ công, nghệ thuật truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer trong đời sống hiện nay.

Cùng với di sản phi vật thể, công tác bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử cũng được quan tâm. Giai đoạn 2023-2026, ngành văn hóa đã lập hồ sơ trình xếp hạng một di tích cấp tỉnh; thực hiện trùng tu, tôn tạo 3 di tích chùa Khmer gồm chùa Âng, chùa Ba Si và chùa KomPong từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.

Đưa thông tin, hoạt động văn hóa đến vùng đồng bào Khmer

Song song với bảo tồn di sản, Vĩnh Long chú trọng triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, tiếp cận thông tin, hưởng thụ văn hóa.

Các ấn phẩm báo chí, tạp chí, bản tin chuyên đề bằng chữ Khmer được cấp phát đến vùng đồng bào. Những đội chiếu phim, thông tin lưu động cũng được đưa về vùng sâu, vùng xa để phục vụ miễn phí các chương trình văn hóa, văn nghệ.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa và đời sống văn hóa cơ sở.

Giai đoạn 2021-2025, ngành văn hóa xây dựng 7 kịch bản tuyên truyền, tổ chức 223 buổi biểu diễn văn nghệ, chiếu phim và tuyên truyền bằng xe loa, thu hút hơn 75.000 lượt người xem.

Cùng thời gian này, ngành phát hành 8 số Nội san Văn hóa với 8.800 quyển, 8 số Báo Đời sống văn hóa với 7.200 tờ; đăng tải 230 tin, bài về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Năm 2026, Bản tin Văn hóa Khmer được phát hành với 2.000 cuốn, phục vụ công tác tuyên truyền nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin, tỉnh còn quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao tại cơ sở.

Theo đó, ngành văn hóa đã hỗ trợ trang thiết bị thể dục thể thao tại 10 xã và 4 ấp, với tổng kinh phí 1 tỷ đồng; đầu tư thiết bị âm thanh, ánh sáng, đồ chơi trẻ em và dụng cụ thể thao tại 46 ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kinh phí 1,84 tỷ đồng.

Ngoài ra, 5 lớp tập huấn về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và gia đình được tổ chức, thu hút khoảng 600 học viên tham dự.

Các hoạt động này góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, chính sách, pháp luật, đồng thời tạo thêm điều kiện để đồng bào tham gia sinh hoạt văn hóa, thể thao tại địa phương.

Phát huy văn hóa Khmer để phát triển du lịch, tạo sinh kế

Theo ông Thạch Bồi, bảo tồn văn hóa truyền thống không chỉ nhằm gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn cần gắn với khai thác tiềm năng du lịch, tạo sinh kế cho người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo trong vùng đồng bào Khmer.

Tại địa bàn Trà Vinh cũ, nhiều chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đã được triển khai. Năm 2025, địa phương đầu tư phát triển điểm du lịch Ao Bà Om theo định hướng trở thành điểm du lịch cấp quốc gia, đồng thời hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch cộng đồng.

Ao Bà Om là điểm du lịch nổi tiếng của Vĩnh Long, gắn liền với cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer.

Các hoạt động được hỗ trợ gồm dịch vụ lưu trú, ăn uống, hướng dẫn khách tham quan, trải nghiệm văn hóa, nếp sống cộng đồng; sản xuất hàng thủ công truyền thống Khmer và các dịch vụ du lịch khác.

Địa phương cũng hỗ trợ xây dựng nhà hàng ẩm thực đặc trưng kết hợp kinh doanh đặc sản, hàng lưu niệm, trong đó có các sản phẩm của đồng bào Khmer.

Bên cạnh đó, 4 điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ đầu tư, mỗi điểm 50 triệu đồng. Sáu đơn vị văn nghệ truyền thống tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhạc cụ, trang phục biểu diễn, với mức 30 triệu đồng/đơn vị.

Ngành văn hóa còn phối hợp đầu tư hạ tầng du lịch, tu bổ các di tích, danh lam thắng cảnh như Ao Bà Om, chùa Âng và Làng Văn hóa - Du lịch Khmer Trà Vinh, gắn với những lễ hội truyền thống Chôl Chnăm Thmây, Sêne Đôl Ta.

Việc phát triển du lịch cộng đồng mở ra cơ hội để người dân tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống, bán hàng lưu niệm, trang phục, ẩm thực truyền thống. Các đội nhạc, đội văn nghệ tại chùa cũng có thêm điều kiện phục vụ du khách.

Qua đó, những giá trị văn hóa Khmer không chỉ được gìn giữ mà còn có thể trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai những dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, ngành tập trung tu bổ, tôn tạo di tích; đầu tư các điểm du lịch, không gian văn hóa Khmer như Làng Văn hóa - Du lịch Khmer Trà Vinh, Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer; đồng thời rà soát các di tích lịch sử, chùa Khmer, chùa Hoa để mở rộng tuyến du lịch.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được thực hiện thông qua các ấn phẩm báo chí, bản tin văn hóa Khmer và hoạt động tại cơ sở. Việc đầu tư, hoàn thiện trang thiết bị tại các trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, nhất là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cũng được chú trọng.

Theo ông Thạch Bồi, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc gắn với phát triển du lịch sẽ tạo thêm điều kiện tổ chức lễ hội, giao lưu văn hóa và giải quyết việc làm tại địa phương.

Đây là hướng đi nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo thêm sinh kế, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại Vĩnh Long.

Hoài Thanh