Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (22/4), ở vùng phía nam của Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta.

Chiều nay, khối không khí lạnh đã tiến sát khu vực biên giới phía Bắc, trong khoảng đêm nay sẽ ảnh hưởng đến vùng núi, trung du Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng sang phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Từ chiều tối nay, không khí lạnh sẽ đẩy rãnh áp thấp xuống trước, vắt ngang qua vùng núi Bắc Bộ và trút mưa giông. Những khu vực có thể mưa giông trước tiên là biên giới Cao Bằng, Tuyên Quang, sau đó đến tối và đêm, mưa mở rộng xuống các khu vực khác ở phía đông dãy Hoàng Liên Sơn.

Không khí lạnh tràn về kết hợp một số hình thái gây mưa giông mạnh cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Các chuyên gia nhận định, mưa giông rất mạnh tập trung chủ yếu ở vùng núi Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lào Cai.

Cụ thể, thời điểm không khí lạnh ảnh hưởng sẽ kết hợp với một vùng hội tụ gió hoạt động trên độ cao từ 1.500-5.000m, vì thế từ chiều tối nay đến đêm mai (23/4), ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 20-40mm/24h, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24h.

Từ 23-24/4, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm/24h, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24h.

Từ chiều tối ngày 23-25/4, vùng mưa lan vào khu vực Trung Trung Bộ với lượng mưa 10-30mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24h (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Đáng lưu ý, sự tranh chấp của khối không khí lạnh và khối khí nóng, ẩm đang tồn tại ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ tạo ra dòng đối lưu mạnh, nên nguy cơ xảy ra tố, lốc mưa đá và gió giật sẽ xuất hiện ngay từ chiều tối nay và có thể duy trì đến ngày 24/4.

Khu vực nguy cơ cao xảy ra tình trạng thời tiết cực đoan trên là trung du và vùng núi phía Bắc, vùng núi phía Tây của các tỉnh, thành miền Trung từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Hà Nội giảm thấp nhất còn 21 độ

Dưới tác động của không khí lạnh, trong ngày mai, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm từ 5-7 độ, xuống còn 26-28 độ, trời chuyển mát; nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi giảm còn 19-21 độ, khu vực trung du và vùng đồng bằng còn 21-23 độ.

Từ ngày 23/4, ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời chuyển mát.

Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm nay đến ngày mai có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày mai trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ gió đổi hướng đông bắc lên cấp 5, có lúc cấp 6; biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.