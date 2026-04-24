Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát. Nhiệt độ ngày và đêm 24/4, ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; trung bình 24-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Ở Bắc Trung Bộ thấp nhất 21-24 độ; trung bình 24-26 độ.

Miền Bắc còn mưa vài nơi, trời mát. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 24/4, sáng có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa vài nơi; trời mát. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ; cao nhất 26-28 độ.

Cũng do ảnh hưởng không khí lạnh cường độ yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao, sáng 24/4, khu vực Bắc Bộ còn mưa rào và giông vài nơi. Ngày 24/4, Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Ngày 24-25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm/24h (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Ngoài ra, khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông trong thời kỳ giao mùa thường đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng Nam Quảng Trị - TP Huế 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.