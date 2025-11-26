Một binh sĩ Ukraine thì thầm qua radio: "Đồ chơi được giao". Giữa đêm khuya, người lính này và đồng đội phải mau chóng chuyển hàng hóa khỏi một chiếc xe tải. Tốc độ giữ vai trò quan trọng vì họ có thể nằm trong tầm bắn của máy bay không người lái (UAV) của Nga.

"Món đồ chơi" mới của Lữ đoàn 5 là một chiếc xe mặt đất không người lái - con robot cung cấp "phao cứu sinh" cho các lực lượng Kiev ở tiền tuyến Pokrovsk và Myrnograd, trung tâm chiến lược ở miền đông Ukraine.

Hiện nay, quân Nga đang nỗ lực không ngừng nghỉ để cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine trong khu vực. Không có lương thực và đạn dược, các binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến sẽ phải đối mặt với lựa chọn đầy khó khăn là đầu hàng hoặc rút lui.

Theo BBC, Kiev đã điều động lực lượng đặc nhiệm, các đơn vị tấn công tinh nhuệ và nhiều nhóm UAV để tăng cường cho quân đội ở trong và xung quanh Pokrovsk. Song, việc Nga kiểm soát các tuyến đường vào thành phố đồng nghĩa với việc bất cứ phương tiện bọc thép nào của Ukraine tiến vào nơi này sẽ bị phá hủy.

Việc vận chuyển hàng hóa vào thành phố bằng đường bộ cũng nguy hiểm không kém. Đây chính là lúc robot hay UGV xuất hiện, thay thế cho việc triển khai quân đội truyền thống.

Giao tranh ở Pokrovsk có lẽ sẽ đi vào lịch sử như trận chiến đầu tiên mà UGV được sử dụng với quy mô lớn, chủ yếu để tiếp tế và sơ tán thương binh.

Các robot đủ nhỏ để len lỏi vào làn đường dành cho xe đạp và trông giống một chiếc xe tăng mini không có tháp pháo. UGV khó bị phát hiện, khó bị gây nhiễu hơn so với UAV và quan trọng nhất là binh lính có thể vận hành chúng từ xa.

Xe mặt đất không người lái. Ảnh: ARX Robotic.

Theo ông Ihor, người đứng đầu đơn vị hệ thống không người lái thuộc Quân đoàn 7 của Ukraine , UGV cứu mạng binh sĩ và là tương lai của quân đội. Hiện khoảng 90% nhu yếu phẩm cho tiền tuyến Pokrovsk do UGV vận chuyển.

Trong khi đó, các lực lượng Nga đang cố giành quyền kiểm soát Pokrovsk bằng cách chặn đường tiếp tế và liên tục phóng UAV vào bất cứ thứ gì di chuyển trong khu vực được gọi là "vùng tiêu diệt". Khu vực rộng 30km dọc tiền tuyến này nằm trong tầm bắn của UAV từ cả hai phía.

Hoạt động trinh sát trên không diễn ra liên tục đồng nghĩa bất kỳ chuyển động nào trong vùng tiêu diệt đều nhanh chóng bị UAV cũng như các vũ khí thông thường như pháo binh, đạn cối và bom phát hiện và tấn công. Đây là tình huống mà bác sĩ quân y Vitsik và những người điều khiển UGV biết rõ. Khi cố gắng sơ tán binh sĩ Ukraine bị thương khỏi Pokrovsk vào tháng trước, họ mau chóng bị phát hiện và chỉ có vài giây để chạy tới một ngôi nhà gần đó để thoát khỏi tiếng vo ve của các UAV Nga.

Bác sĩ Vitsik kể: "Hết UAV này tới UAV khác tấn công chúng tôi. Ngay khi một chiếc UAV chạm đất và nổ tung, một chiếc khác lại xuất hiện ngay lập tức. Đối phương cũng nã pháo và súng cối để tiêu diệt chúng tôi".

Bên trong Pokrovsk, UAV là mối đe dọa luôn hiện hữu. Nhờ những chiếc UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), quân đội Nga sắp cắt đứt mọi tuyến đường dẫn đến Pokrovsk. Nga tuyên bố đã bao vây toàn bộ khu vực nhưng Ukraine liên tục phủ nhận.

Kyrylo Budanov, lãnh đạo Cơ quan tình báo Ukraine tuyên bố, tình hình ở Pokrovsk cực kỳ khó khăn nhưng các lực lượng Kiev vẫn cố thủ tại đó. Tuy nhiên, việc di chuyển quân vào và quanh thành phố cực kỳ nguy hiểm nên Ukraine hạn chế luân chuyển người do rủi ro cao. Kết quả là, các binh sĩ vẫn ở lại các vị trí tiền tuyến suốt nhiều tuần, thậm chí vài tháng. Điều này khiến việc cung cấp hàng tiếp tế trở nên cấp bách hơn và đồng nghĩa với nhu cầu về phương tiện không người lái trên bộ ngày càng tăng.

Một đơn vị của Lữ đoàn 5 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ hậu cần bằng UGV trong một ngày. Hàng tiếp tế được chất lên một UGV tên là Termit, có khả năng mang theo khoảng 200kg. Người phụ trách điều khiển từ xa đưa phương tiện trên vào phía sau một chiếc xe tải, đưa nó đến gần tiền tuyến hơn để tiết kiệm pin. Khi trời tối, 2 binh sĩ sẽ đưa chiếc UGV ra khỏi xe tải và điều khiển xe mang hàng tới vị trí được xác định.

Những cỗ máy như Termit đã được một số lữ đoàn Ukraine sử dụng từ năm ngoái và phương tiện này ngày càng trở nên phổ biến trong những tháng gần đây.