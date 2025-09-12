Nghi phạm Tyler Robinson. Ảnh: Văn phòng Thống đốc Utah.

Hãng CNN đưa tin, phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra lúc tối nay (12/9 theo giờ Việt Nam), ông Cox tuyên bố: "Chúng tôi đã tóm được hắn. Một thành viên gia đình Tyler Robinson đã liên lạc với một người bạn của họ, rồi người này liên lạc với văn phòng cảnh sát trưởng quận Washington và cung cấp thông tin Robinson đã thú nhận hoặc ngầm thừa nhận đã gây ra vụ việc".

Một quan chức hành pháp cho hay, chính cha của Robinson đã nhận ra con mình từ các bức ảnh được đăng trên báo. Ông đã yêu cầu con trai ra trình diện và gọi một mục sư thanh thiếu niên đến hỗ trợ. Mục sư sau đó gọi cho cảnh sát và nghi phạm bị bắt giữ.

Thống đốc Utah cho biết thêm, bạn cùng phòng của Robinson đã cung cấp cho các nhà điều tra một đoạn tin nhắn trên ứng dụng trò chuyện nhóm Discord, trong đó nghi phạm nói về việc lấy một khẩu súng trường. Người bạn này cũng mở Discord và cho phép nhân viên điều tra chụp ảnh màn hình mỗi khi tin nhắn hiện lên.

Ông Cox kể chi tiết: "Nội dung của những tin nhắn liên quan tới Tyler Robinson bao gồm nhu cầu lấy lại một khẩu súng trường từ điểm thả, để súng trường trong bụi rậm, các tin nhắn liên quan đến việc quan sát trực quan khu vực để súng trường và một tin nhắn đề cập đến việc đã để lại khẩu súng trường được bọc trong khăn... Các tin nhắn cũng đề cập tới ống ngắm và khẩu súng trường độc nhất vô nhị. Tin nhắn từ người dùng Tyler Robinson cũng đề cập tới việc anh ta thay đổi trang phục".

Giám đốc FBI Kash Patel cho hay, Robinson bị bắt lúc 22h giờ địa phương ngày 11/9 tại Utah. "Trong vòng chưa đầy 36 giờ, chính xác là 33 giờ, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ liên bang cũng như sự hỗ trợ của các đối tác tại tiểu bang Utah và Thống đốc Cox, nghi phạm đã bị bắt giữ trong khoảng thời gian lịch sử này", ông Patel nói.

Theo ông Patel, FBI đã xem xét các bằng chứng và kiểm tra hơn 11.000 manh mối.

Nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, một đồng minh của ông Trump bị bắn chết hôm 10/9 khi đang diễn thuyết trước các sinh viên tại Đại học Utah.