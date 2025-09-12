Nghi phạm sát hại Charlie Kirk. Ảnh: Cảnh sát Utah

Người đứng đầu Mỹ nói với hãng tin Fox News: "Với mức độ chắc chắn cao, tôi cho rằng chúng tôi đã bắt được hắn ta". Ông Trump nói thêm, một người thân cận với nghi phạm đã giao nộp hắn và tên này đang bị cơ quan cảnh sát tạm giam.

Theo ông Trump, một bộ trưởng liên quan tới lực lượng hành pháp được cho đã nhận ra kẻ nổ súng. Sau đó, cha của đối tượng này đã thuyết phục con ra trình diện cảnh sát.

Lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ mong muốn kẻ gây án sẽ phải nhận án tử hình. Khi được hỏi liệu ông có muốn xem video Kirk bị bắn không, ông Trump đáp: "Tôi không muốn. Tôi không muốn nhớ về Charlie Kirk theo cách như vậy".

Ông Kirk, 31 tuổi, bố của 2 đứa con, bị bắn tử vong khi đang diễn thuyết trước các sinh viên về những vấn đề thời sự nóng hổi. Video ghi tại hiện trường cho thấy, nhà hoạt động này bị bắn vào cổ trước khi ngã khỏi ghế. Ông Kirk được chi nhánh Turning Point USA mời đến nói chuyện tại Đại học Utah.

Vụ ám sát ông Kirk xảy ra vào khoảng 12h20 ngày 10/9. Các nhân chứng đã hét lên trong kinh hoàng và cuống cuồng chạy tìm nơi ẩn nấp sau khi viên đạn găm vào cổ và giết chết nhà hoạt động bảo thủ này.

Một video lan truyền trên mạng dường như cho thấy một đối tượng mặc đồ tối màu trên nóc tòa nhà gần đó đã nhắm vào ông Kirk. Cơ quan điều tra nhận định, viên đạn có thể được bắn từ khẩu súng đặt trên nóc tòa nhà Trung tâm Losee, nằm ở phía đối diện chỗ ông Kirk đang diễn thuyết.