Báo The Hill đưa tin, trong bài phát biểu trước toàn nước Mỹ tối 16/7 (tức sáng 17/7 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại những nghi ngờ của ông xoay quanh sự gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2020 và cảnh báo “những thế lực đánh cắp cuộc bầu cử khi đó vẫn còn hoạt động và đe dọa đến sự toàn vẹn của sự kiện bầu cử giữa kỳ diễn ra cuối năm nay”.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trong tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội X ngày 17/7, nghị sĩ Dân chủ Ed Markey đã kêu gọi Quốc hội Mỹ luận tội Tổng thống Trump vì những phát biểu trên.

Nghị sĩ Markey viết: “Ông Trump phải bị luận tội vì đã làm xói mòn và sai lệch những cuộc bầu cử tự do và công bằng của chúng ta. Khi ông ấy cho điều động các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đến các điểm bỏ phiếu… thì chúng ta phải xuống đường biểu tình và phản đối, đình công. Mọi thứ đều phải được xem xét”.

Theo The Hill, đây không phải là lần đầu nghị sĩ Markey công khai bày tỏ thái độ không hài lòng với các phát biểu của ông chủ Nhà Trắng. Hồi đầu tháng Tư, ông Markey từng kêu gọi phế truất Tổng thống Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa xóa sổ nền văn minh Iran nếu giới lãnh đạo Tehran khi đó không đáp ứng hạn chót mở lại eo biển Hormuz.