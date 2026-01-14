Báo The Hill cho hay, nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski và nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen hôm 13/1 đã đệ trình dự luật “Bảo vệ sự thống nhất của NATO” như một động thái ngăn cản Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho quân đội nước này thâu tóm hòn đảo tự trị Greenland của Đan Mạch.

Một khu vực ở đảo tự trị Greenland của Đan Mạch. Ảnh: National Geographic

Thông cáo trên trang web của nghị sĩ Murkowski viết: “Dự luật được lưỡng đảng đề xuất nhằm mục đích cấm sử dụng ngân sách của Bộ Chiến tranh và Bộ Ngoại giao Mỹ để phong tỏa, chiếm đóng, sáp nhập hoặc bất kỳ phương thức nào khác để khẳng định quyền kiểm soát đối với lãnh thổ có chủ quyền của một quốc gia thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mà không có sự đồng ý của đồng minh đó”.

Theo lập luận của hai nghị sĩ Murkowski và Shaheen, động thái Mỹ cố sáp nhập đảo Greenland sẽ đi ngược lại với Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, làm suy yếu sự gắn kết của khối quân sự NATO và phá vỡ nỗ lực hiện nay của liên minh trong việc đối phó với các mối đe dọa khác.

Nghị sĩ Shaheen cho biết: “Sức mạnh của khối NATO dựa trên sự đoàn kết, lòng tin và tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên. Bất kỳ đề xuất nào cho việc Washington sử dụng nguồn lực để chiếm đoạt hay kiểm soát lãnh thổ của một đồng minh NATO sẽ làm suy yếu liên minh bảo vệ sự an toàn cho người dân Mỹ”.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 vào đầu năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố Mỹ cần hòn đảo Greenland vì lý do an ninh.