Theo hãng tin TASS, ông Medvedev hôm 12/1 đã lên tiếng về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Trump liên tục đưa ra cảnh báo với Greenland trong thời gian qua.

"Tổng thống Trump cần phải nhanh hơn. Theo một số thông tin chưa xác thực, có thể sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý được tổ tại Greenland trong vài ngày tới. Tại đó, toàn bộ 55.000 người dân Greenland có thể bỏ phiếu để gia nhập Nga. Khi ấy, mọi chuyện sẽ kết thúc, sẽ không có thêm ngôi sao nhỏ nào trên lá cờ Mỹ", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết.

Trên thực tế, Điện Kremlin gần đây chưa đưa ra bình luận cụ thể về việc Tổng thống Trump thúc đẩy kế hoạch giành quyền kiểm soát Greenland. Tuy vậy, Moscow vẫn đánh giá Bắc Cực là khu vực thuộc lợi ích quốc gia và chiến lược của Nga, đồng thời đang theo dõi sát sao tình hình xung quanh đảo Greenland.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Cùng ngày 12/1, một dự luật kêu gọi biến Greenland thành bang thứ 51 của Mỹ đã được trình lên Hạ viện nước này, đánh dấu nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thâu tóm hòn đảo có vị trí chiến lược này.

Dự luật mang tên "Đạo luật sáp nhập và bang hóa Greenland", do Hạ nghị sĩ Cộng hòa Randy Fine đệ trình sẽ cho phép Tổng thống Trump thực hiện "mọi bước đi cần thiết để sáp nhập hoặc thâu tóm Greenland". Cùng với đó, dự luật yêu cầu một báo cáo gửi Quốc hội Mỹ, nêu rõ các bước cụ thể để kết nạp hòn đảo thành một bang của nước này.

"Greenland không phải là một tiền đồn xa xôi chúng ta có thể làm ngơ, mà là một tài sản an ninh quốc gia mang tính sống còn. Bất kỳ ai kiểm soát Greenland sẽ kiểm soát những tuyến hàng hải quan trọng ở Bắc Cực và toàn bộ cấu trúc an ninh bảo vệ Mỹ", ông Fine nhấn mạnh.

Theo truyền thông Mỹ, số phận của dự luật này tại Quốc hội Mỹ hiện vẫn chưa rõ ràng, trong bối cảnh nhiều nghị sĩ Dân chủ tin nỗ lực thâu tóm Greenland bằng vũ lực có thể gây bất ổn cho NATO.