Trà xanh hỗ trợ huyết áp ra sao?

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Malaysia đăng trên Nature, lợi ích của trà xanh chủ yếu đến từ nhóm chất chống oxy hóa catechin. Các hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ thành mạch và duy trì độ đàn hồi của mạch máu. Catechin cũng thúc đẩy cơ thể tạo ra nhiều nitric oxide hơn để giúp mạch máu giãn nở, từ đó hỗ trợ giảm huyết áp.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể tác động nhẹ lên enzyme chuyển angiotensin (ACE), theo cơ chế tương tự nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp.

Tổng quan nghiên cứu của nhóm tác giả Iran đăng trên Frontiers ghi nhận các chế phẩm bổ sung từ trà xanh giảm trung bình 2,99mmHg huyết áp tâm thu và 0,95mmHg huyết áp tâm trương. Tuy nhiên, hiệu quả ở mức khiêm tốn và trà xanh không thể thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp.

Trà xanh là thức uống đem lại nhiều tác dụng với huyết áp, đường huyết. Ảnh: Ban Mai

Thời điểm nên uống trà xanh

Nhiều nghiên cứu ghi nhận uống khoảng 5-6 tách trà xanh mỗi ngày có thể hỗ trợ giảm nhẹ huyết áp. Tuy nhiên, thời điểm uống chủ yếu dựa trên tính thực tế.

Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên uống trà xanh từ buổi sáng đến đầu giờ chiều vì trà chứa caffeine, chất có thể làm huyết áp tăng tạm thời ở một số người. Một cốc trà xanh 240ml chứa khoảng 29-73mg caffeine, thấp hơn cà phê nhưng nếu uống nhiều cốc mỗi ngày thì tổng lượng caffeine vẫn đáng kể.

Để hạn chế ảnh hưởng đến giấc ngủ, bạn nên chia lượng trà trong nửa đầu ngày và ngừng uống ít nhất 4-6 giờ trước khi đi ngủ. Người nhạy cảm với caffeine nên dừng uống ngay sau bữa trưa. Nếu muốn uống nhiều hơn, bạn có thể pha loãng hoặc dùng trà xanh đã khử caffeine vào cuối ngày.

Vì sao không nên uống trà xanh buổi tối?

Uống trà xanh quá muộn có thể gây khó ngủ hoặc thức giấc giữa đêm do caffeine. Thiếu ngủ kéo dài sẽ kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, làm tim đập nhanh hơn, mạch máu co lại và gây khó khăn cho việc kiểm soát huyết áp.

Bên cạnh đó, huyết áp bình thường sẽ giảm trong khi ngủ. Nếu giấc ngủ bị gián đoạn, cơ thể có ít thời gian ở trạng thái huyết áp thấp, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu.

Uống trà xanh lúc đói hay sau ăn?

Các nghiên cứu hiện nay cho thấy trà xanh phát huy hiệu quả tốt nhất khi uống lúc bụng đói. Một nghiên cứu năm 2020 ghi nhận uống chiết xuất trà xanh sau khi nhịn ăn qua đêm giúp tăng nồng độ EGCG - hoạt chất catechin quan trọng nhất của trà xanh - trong máu, cho thấy thức ăn có thể làm giảm khả năng hấp thu hợp chất này.

Catechin cũng có thể gắn với sắt, vì vậy nên uống trà xanh cách bữa ăn giàu sắt ít nhất một giờ để tối ưu khả năng hấp thu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với việc uống trà xanh khi bụng rỗng. Một số người có thể bị buồn nôn, ợ nóng hoặc khó chịu dạ dày.