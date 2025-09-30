Mới đây, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đã tiếp nhận một cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ cấp cứu từ khu vực đường Tân Hòa Đông, phường Phú Lãm, TP.HCM. Ngay lập tức, trạm cấp cứu vệ tinh số 32 đã nhanh chóng đến hiện trường.

Bệnh nhân là ông N.T.Đ (58 tuổi) được gia đình phát hiện trong tình trạng bất tỉnh. Sáng hôm đó, do không thấy ông Đ. thức dậy, người nhà vào phòng ngủ kiểm tra thì phát hiện ông đã rơi vào trạng thái hôn mê. Tại thời điểm tiếp cận, bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở, không đo được huyết áp và mạch.

Ê-kíp cấp cứu đã nỗ lực ép tim ngoài lồng ngực, nhưng trái tim bệnh nhân không đập trở lại. Gia đình cũng không thể xác định chính xác thời gian bệnh nhân rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn.

Theo người thân, ông Đ. có tiền sử tăng huyết áp và đã được bác sĩ kê đơn thuốc, đồng thời khuyến cáo sử dụng thuốc hàng ngày và theo dõi sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, do cảm thấy bản thân vẫn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bệnh tật rõ ràng, ông Đ. chủ quan và không dùng thuốc theo chỉ định.

Theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - Trạm cấp cứu số 32 của Trung tâm Cấp cứu 115 (TPHCM), trường hợp này vô cùng đáng tiếc. Nếu người bệnh tuân thủ điều trị, theo dõi huyết áp và tái khám sẽ không dẫn tới ngừng tim.

Tăng huyết áp, một bệnh lý rất phổ biến và là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh lý nội khoa khác. Chẩn đoán tăng huyết áp khi huyết áp tâm thu ≥ 140mmHg hay huyết áp tâm trương ≥ 90mmHg.

Bác sĩ Tuệ cho rằng, hiện nay có một nghịch lý là để chẩn đoán tăng huyết áp rất đơn giản bằng việc đo huyết áp đúng cách thôi, nhưng có đến 30-41% người bệnh không biết mình bị tăng huyết áp, vì thế mà không được điều trị. Điều trị tăng huyết áp cũng khá đơn giản nhưng 50% người bệnh không được điều trị đúng và 50-80% người bệnh không kiểm soát được huyết áp.

Nguyên nhân là do người bệnh không tuân thủ điều trị. Một số trường hơp, bác sĩ không giải thích rõ các nguy cơ và lợi ích cần phải uống thuốc điều trị huyết áp và hạn chế của hệ thống chăm sóc y tế.

Nhiều quan niệm cho rằng, người trẻ tuổi có nhận thức tốt hơn thì sẽ tuân thủ điều trị tốt hơn, tuy nhiên, bác sĩ Tuệ ghi nhận thực tế hoàn toàn ngược lại. Người trẻ thường chủ quan, hoặc do cố tình bỏ thuốc nên tỷ lệ tuân thủ điều trị kém hơn rất nhiều so với người có tuổi.

Kết cục không điều trị tăng huyết áp sẽ dẫn tới không kiểm soát được huyết áp làm gia tăng các biến cố như: Nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, suy thận, tổn thương mạch máu mắt gây mù, rối loạn trí nhớ, rối loạn cương dương…Huyết áp tăng cao tỷ lệ thuận nhập viện và tỷ lệ tử vong.

Do tính chất “thầm lặng”, cách duy nhất để phát hiện sớm tăng huyết áp là đo huyết áp định kỳ, đúng quy trình.

Điều trị tăng huyết áp cần thực hiện sớm, tích cực, lâu dài, với mục tiêu chính là giảm nguy cơ biến chứng tim mạch, không chỉ kiểm soát con số huyết áp.

Người bệnh cần:

- Tuân thủ điều trị theo chỉ định bác sĩ, không tự ý ngưng thuốc.

- Kiểm soát các yếu tố nguy cơ đi kèm: đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì, hút thuốc, uống rượu bia, ít vận động.

- Theo dõi huyết áp tại nhà, nhận biết và xử trí kịp thời tình huống tăng huyết áp cấp.

