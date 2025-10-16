Bốn yếu tố nguy cơ là huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao và hút thuốc.

Các nhà khoa học ước tính khoảng 85% số ca tử vong do bệnh tim mạch bắt nguồn từ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, trong khi hơn 64 triệu người trên thế giới đang sống chung với suy tim. Những căn bệnh này hiếm khi xảy ra đột ngột, vì vậy việc theo dõi sức khỏe tim mạch thường xuyên là điều cần thiết.

Theo Marca, nghiên cứu chỉ ra ngay cả ở nhóm phụ nữ dưới 60 tuổi - nhóm có nguy cơ thấp nhất - hơn 95% các ca nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ vẫn liên quan đến 1 trong 4 yếu tố nguy cơ nói trên. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố phổ biến nhất: ở cả Mỹ và Hàn Quốc, trên 93% người bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc suy tim đều đã có tiền sử huyết áp cao.

Người dân cần kiểm soát huyết áp đề phòng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Ảnh: Ban Mai

“Chúng tôi tin rằng nghiên cứu này cho thấy rất thuyết phục rằng gần như 100% các trường hợp biến cố tim mạch đều có ít nhất một yếu tố nguy cơ từ trước”, bác sĩ tim mạch Philip Greenland của Đại học Northwestern (Mỹ) nhận định. Ông cho rằng phát hiện này bác bỏ những tuyên bố gần đây cho rằng các biến cố tim mạch “tự phát”, không có yếu tố nguy cơ, đang gia tăng.

Nhồi máu cơ tim xảy ra khi dòng máu đến tim bị tắc nghẽn hoặc giảm mạnh, khiến tim không nhận đủ oxy. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tim mạch trên toàn cầu.

Bệnh tim có thể không biểu hiện triệu chứng rõ ràng, nhưng cũng có thể gây ra các dấu hiệu như đau hoặc tê ở vai, cổ, hàm, lưng hoặc cánh tay; khó thở khi hoạt động hoặc nghỉ ngơi; đau ngực giảm khi nghỉ; chóng mặt, mệt mỏi, ra mồ hôi, buồn nôn, sưng ở chân hoặc cổ. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên đi khám định kỳ để phát hiện sớm bất thường và điều trị kịp thời.

Mặc dù nguy cơ mắc bệnh tim tăng theo tuổi tác, việc thay đổi lối sống và chế độ ăn uống có thể giúp giảm đáng kể rủi ro. Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên xây dựng lối sống lành mạnh để bảo vệ tim mạch, bao gồm: không hút thuốc, tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý, giảm uống rượu bia, kiểm soát căng thẳng và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.

Bên cạnh đó, chế độ ăn tốt cho tim mạch nên tập trung vào trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ, đồng thời hạn chế chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, muối và đường. Các chuyên gia khuyên người dân nên ăn cá mỗi tuần, đặc biệt là các loại cá béo chứa omega-3, uống đủ nước để giảm gánh nặng cho tim, thận và các cơ quan khác.

Nghiên cứu trên một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu và tránh hút thuốc, như những yếu tố nền tảng giúp bảo vệ trái tim khỏi những biến cố nguy hiểm có thể phòng ngừa được.