Nghiên cứu được thực hiện trên 5.203 người tham gia khảo sát về Sức khỏe và Tuổi thọ của Trung Quốc. Tất cả đều từ 80 tuổi trở lên khi khảo sát bắt đầu vào năm 1998. Sau đó, 1.495 người sống tới 100 tuổi, còn 3.744 người qua đời trước khi đạt mốc tuổi này.

Kết quả cho thấy những người loại bỏ thịt khỏi khẩu phần có khả năng sống thọ tới 100 tuổi thấp hơn 19%. Xu hướng này rõ rệt nhất ở nhóm thuần chay, với khả năng sống trăm tuổi thấp hơn 29%. Người ăn chay nhưng vẫn sử dụng trứng và sữa sống thọ kém hơn người ăn thịt khoảng 14%.

Theo các tác giả, sự khác biệt này có thể xuất phát từ nhu cầu dinh dưỡng của người cao tuổi. Khi tuổi càng cao, khả năng hấp thu và dự trữ dưỡng chất của cơ thể suy giảm trong khi nhu cầu về protein, vitamin và khoáng chất lại tăng lên. Do đó, các chế độ ăn hạn chế thực phẩm nguồn gốc động vật có thể không đáp ứng đủ nhu cầu của một bộ phận người già.

Ăn đa dạng thực phẩm giúp đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Ảnh: Ban Mai

Tiến sĩ Xiang Gao, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết ở những người từ 80 tuổi trở lên, chế độ ăn kết hợp cả thực phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật có thể hỗ trợ tốt hơn cho việc sống tới 100 tuổi so với ăn chay nghiêm ngặt, đặc biệt với những người bị thiếu cân.

Dữ liệu ghi nhận tác động của chế độ ăn không giống nhau ở mọi nhóm người cao tuổi. Những người ăn chay có chỉ số BMI khỏe mạnh sống thọ ngang người ăn thịt.

Ngược lại, ở nhóm người thiếu cân, việc ăn thịt hằng ngày gắn liền với khả năng sống tới 100 tuổi cao hơn 44%. Trong bài báo đăng trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, nhóm tác giả nhận định rằng chế độ ăn cân bằng, kết hợp thực phẩm nguồn gốc động vật và thực vật, có thể đặc biệt có lợi cho nhóm người cao tuổi đang trong tình trạng thiếu cân.

Tuy vậy, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng kết quả này không có nghĩa bạn nên chuyển sang chế độ ăn chủ yếu dựa vào thịt. Trên thực tế, trong số các nhóm thực phẩm, rau củ mới là yếu tố có tác động mạnh nhất đến tuổi thọ. Những người ăn rau mỗi ngày có khả năng sống tới 100 tuổi cao hơn hơn 84% so với những người không duy trì thói quen này.

Trong bối cảnh tỷ lệ người trên 80 tuổi có chỉ số BMI thấp (suy dinh dưỡng) khá phổ biến, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của một chế độ ăn cân bằng, kết hợp thực phẩm nguồn gốc động vật và thực vật. Đồng thời, họ kêu gọi thêm các nghiên cứu tập trung vào nhóm người cao tuổi nhằm xây dựng các khuyến nghị dinh dưỡng phù hợp cho xã hội đang già hóa nhanh chóng.