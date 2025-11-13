Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CFA U22 PANDA CUP 2025

12/11

14:30

U22 Hàn Quốc 2-0 U22 Uzbekistan

 

12/11

18:35

U22 Việt Nam 1-0 U22 Trung Quốc

Xem chi tiết 

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

13/11

00:00

Nga 1-1 Peru

VĐQG BRAZIL 2025 – ĐẤU BÙ VÒNG 16

13/11

06:30

Atletico Mineiro - Fortaleza

VĐQG COLOMBIA 2025 – VÒNG 20

13/11

04:00

La Equidad - Deportivo Pereira

13/11

08:20

Boyaca Chico - Millonarios

UEFA WOMEN CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

13/11

00:45

Bayern Munich 3-2 Arsenal

13/11

03:00

Atletico Madrid 1-2 Juventus

Benfica 1-1 Twente

Manchester United 2-1 PSG