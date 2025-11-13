2h45 ngày 14/11, sân Aviva:

Đội tuyển Bồ Đào Nha đến Dublin với mục tiêu giành chiếc vé chính thức tham dự World Cup 2026.

Cristiano Ronaldo và các đồng đội hụt vé sớm ngay trên sân nhà hồi tháng trước, khi để Hungary cầm hòa 2-2 trong thời gian bù giờ.

Ronaldo và các đồng đội đang rất gần World Cup 2026. Ảnh: Miguel Nunes/A Bola

“Tôi hy vọng đội sẽ giành vé World Cup tại đây”, đội trưởng Ronaldo nói khi đến Dublin, nơi Bồ Đào Nha thi đấu với Cộng hòa Ireland.

Ronaldo không muốn tạo áp lực cho đồng đội: “Chúng tôi biết đây không phải là trận đấu quyết định, nhưng cảm giác thì đúng là như vậy.

Điều quan trọng cần hiểu là nếu thắng, đội sẽ đủ điều kiện vào VCK. Đội đang chơi tốt, chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu phức tạp, khó khăn trước một đội bóng rất mạnh về thể lực. Chúng tôi cũng biết đây là cơ hội đặc biệt và hoàn toàn sẵn sàng”.

Trong trận lượt đi tại Lisbon, Bồ Đào Nha chật vật thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn của Ruben Neves trong thời gian bù giờ.

HLV Roberto Martinez thừa nhận ông sẽ thực hiện những thay đổi chiến thuật cũng như nhân sự để tìm kiếm 3 điểm khi gặp lại Ireland – đội mất chân sút chủ lực Evan Ferguson.

Cánh cửa đến Bắc Mỹ của Bồ Đào Nha đang mở rộng. Ngay cả khi không thắng ở Ireland, họ vẫn nắm trong tay quyền tự quyết khi tiếp Armenia trên sân nhà sau đây 3 ngày.

Nếu Bồ Đào Nha hòa tại Dublin, đồng thời Hungary không thắng trên sân Armenia, thầy trò Martinez sẽ chính thức được trao chiếc vé tham dự World Cup 2026.

“Ireland rất tốt khi không có bóng, phòng ngự tốt”, Martinez nhận định. “Trận đấu tới thực sự là thử thách rất quan trọng đối với chúng tôi.

Ronaldo có phong độ cao dưới thời Roberto Martinez. Ảnh: Miguel Nunes/A Bola

Ireland sẽ tận dụng sức mạnh của người hâm mộ và các tình huống cố định. Trận đấu sẽ có những giai đoạn rất khác biệt”.

Bồ Đào Nha chờ đợi tinh thần Ronaldo để tạo nên khác biệt. Người đội trưởng 40 tuổi đã ghi 25 bàn trong 28 trận thi đấu dưới sự dẫn dắt của Roberto Martinez.

“Tôi rất hạnh phúc khi được sống trong thời kỳ đỉnh cao của Martinez”, Ronaldo nói về thành tích của mình.

“Tôi muốn tiếp tục như thế này, bởi vì tôi đang làm tốt. Giờ đây, chúng tôi có thể khép lại vòng loại này và cả đội rất vui vì điều đó”.

Lực lượng:

Ireland: Mark Sykes, Evan Ferguson, Sammie Szmodics chấn thương.

Bồ Đào Nha: Pedro Neto, Pedro Goncalves chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Ireland (3-4-2-1): Kelleher; O’Brien, Collins, O’Shea; Coleman, Cullen, Taylor, Johnston; Ebosele, Azaz; Parrott.

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Ruben Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Ronaldo, Rafael Leao.

Tỷ lệ trận đấu: Bồ Đào Nha chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 2 3/4

Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1.