Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CFA U22 PANDA CUP 2025
|
12/11
14:30
|
U22 Hàn Quốc 2-0 U22 Uzbekistan
|
|
12/11
18:35
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
13/11
00:00
|
Nga 1-1 Peru
|
VĐQG BRAZIL 2025 – ĐẤU BÙ VÒNG 16
|
13/11
06:30
|
Atletico Mineiro - Fortaleza
|
VĐQG COLOMBIA 2025 – VÒNG 20
|
13/11
04:00
|
La Equidad - Deportivo Pereira
|
13/11
08:20
|
Boyaca Chico - Millonarios
|
UEFA WOMEN CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
13/11
00:45
|
Bayern Munich 3-2 Arsenal
|
13/11
03:00
|
Atletico Madrid 1-2 Juventus
|
Benfica 1-1 Twente
|
Manchester United 2-1 PSG
