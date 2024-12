Ông Netanyahu, 75 tuổi, là nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất ở Israel và cầm quyền gần như liên tục kể từ năm 2009. Ông cũng là Thủ tướng Israel đương nhiệm đầu tiên bị truy tố.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (thứ 3 từ bên trái) đứng cạnh các luật sư biện hộ cho ông khi hầu tòa ở Tel Aviv ngày 10/12. Ảnh: Flash90

Theo báo Times of Israel, ông Netanyah mỉm cười tự tin khi bước vào Tòa án quận Tel Aviv lúc khoảng 10h giờ địa phương (15h giờ Việt Nam) ngày 10/12. Phiên tòa đã được chuyển từ Jerusalem tới Tel Aviv vì lí do an ninh và được tổ chức tại một phòng xử án dưới mặt đất, cách trụ sở Bộ Quốc phòng Israel khoảng 15 phút đi bộ.

"Tôi đã chờ đợi 8 năm cho khoảnh khắc này để nói ra sự thật. Tôi cũng là một thủ tướng ... Tôi đang lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc chiến trên 7 mặt trận. Và tôi nghĩ rằng cả 2 điều đó có thể diễn ra song song", ông Netanyah phát biểu trước tòa.

Trước khi Thủ tướng Netanyahu đưa ra lời khai, Amit Hadad, luật sư của ông đã trình bày với các thẩm phán về những gì bên bào chữa tin là những sai sót cơ bản trong quá trình điều tra. Luật sư Hadad cáo buộc các công tố viên "không điều tra việc phạm tội mà đang truy bắt một người".

Tòa án thông báo, với các cáo buộc nhận hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin, ông Netanyahu sẽ phải cung cấp lời khai 3 lần/tuần, bất chấp cuộc xung đột ở Dải Gaza và những mối đe dọa mới có thể xảy ra do tình hình hỗn loạn rộng hơn ở Trung Đông, bao gồm cả ở nước láng giềng Syria.

Ông Netanyahu bắt đầu bị truy tố vào năm 2019 trong 3 vụ án liên quan đến quà tặng từ những người bạn triệu phú và bị cáo buộc lợ dụng chức vụ để ép cơ quan quản lý ưu ái các ông trùm truyền thông nhằm đổi lấy việc báo giới đưa tin tích cực. Cho đến nay, thủ tướng Israel vẫn nhất quyết phủ nhận mọi sai phạm.