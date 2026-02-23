Trả lời phỏng vấn chương trình “Face the Nation” phát sóng trên kênh CBS hôm 22/2, Ngoại trưởng Araghchi cho biết giải pháp duy nhất cho chương trình hạt nhân của Iran là thông qua ngoại giao “và giải pháp này nằm trong tầm tay”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: CBS News/Face the Nation

“Vậy nên việc tăng cường quân sự là không cần thiết và động thái đó không giúp ích gì cũng như không thể gây áp lực lên chúng tôi… Vấn đề làm giàu uranium là phần nhạy cảm trong các cuộc đàm phán. Tôi cần lưu ý rằng các nhà đàm phán Mỹ nhận thức được lập trường của Iran và chúng tôi đã trao đổi về những lo ngại của mình. Tôi nghĩ có thể đạt được một giải pháp”, ông Araghchi nói.

Khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi liệu quyền đòi làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran có đáng để mạo hiểm giữa lúc Mỹ tăng cường quân sự hay không, nhà ngoại giao hàng đầu của Tehran khẳng định Iran là quốc gia có chủ quyền và có mọi quyền tự quyết. Ông cũng cảnh báo Iran sẽ trả đũa nếu bị Mỹ tấn công.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh: “Chúng tôi đã tự phát triển công nghệ đó với các nhà khoa học của mình, nên giờ đây đó là vấn đề về phẩm giá và niềm tự hào của người dân Iran. Chúng tôi sẽ không từ bỏ… Nếu Mỹ tấn công Iran, chúng tôi có mọi quyền tự vệ. Tên lửa của chúng tôi không thể tấn công lãnh thổ Mỹ, nên chúng tôi sẽ làm gì đó khác. Chúng tôi sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực Trung Đông”.

Theo kênh CBS, phát biểu trên được Ngoại trưởng Iran đưa ra trong bối cảnh phái đoàn nước này và các quan chức Mỹ sẽ có cuộc hội đàm ở Geneva, Thụy Sĩ vào giữa tuần này.