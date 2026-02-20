Theo hãng thông tấn Anadolu, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/2 đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế ở Trung Đông, đồng thời ưu tiên con đường chính trị và ngoại giao để giải quyết các bất đồng.

"Nga vẫn đang phát triển quan hệ hợp tác với Iran. Chúng tôi kêu gọi Tehran và các bên liên quan trong khu vực thể hiện sự kiềm chế", ông Peskov cho biết.

Cũng theo phát ngôn viên Điện Kremlin, cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga - Iran tại Biển Oman đã được lên kế hoạch từ trước và không nhằm leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 19/2 kêu gọi toàn bộ công dân nước này rời khỏi Iran ngay lập tức và những người khác không nên lên kế hoạch đến Iran vào thời điểm này. "Xin hãy nhanh chóng rời khỏi Iran. Nguy cơ xung đột đang đến rất gần và nếu điều này xảy ra, việc sơ tán sẽ không thực hiện được nữa", ông Tusk nói.

Đây là lần thứ 2 chính phủ Ba Lan kêu gọi công dân rời khỏi Iran trong vài tháng qua, giữa bối cảnh Mỹ đã điều hàng loạt tàu chiến và máy bay chiến đấu tới Trung Đông.

Tại cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt ra thời hạn 10 ngày để Iran đi tới một thỏa thuận hạt nhân với Washington. Nếu Tehran từ chối, Mỹ có thể sử dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

"Các cuộc đàm phán không hề dễ dàng, nhưng vấn đề lớn nhất là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận thực chất, nếu không những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Hy vọng chúng ta sẽ có một thỏa thuận trong khoảng 10 ngày tới", ông Trump cho hay.