Báo The Hill và kênh NHK đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu như trên khi trả lời phỏng vấn các phóng viên ở Nhà Trắng hôm 20/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/2. Ảnh: Nhà Trắng

Trước đó, vào ngày 19/2, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố thời gian 10 - 15 ngày "đã quá đủ" để chính quyền Tehran đạt được thỏa thuận hạt nhân với Washington.

Theo NHK, trong cuộc phỏng vấn với kênh MS NOW được phát sóng cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bày tỏ hy vọng về khả năng Tehran đạt được thỏa thuận thông qua đối thoại với Washington, đồng thời cảnh báo Iran sẽ thực hiện “bất kỳ hành động cần thiết nào” nếu hai bên không đi đến thỏa thuận.

Ông Araghchi nói: “Nếu chính quyền Mỹ muốn đảm bảo rằng chương trình hạt nhân của Iran là hòa bình và sẽ vĩnh viễn hòa bình, thì giải pháp duy nhất là đàm phán và đi đến một giải pháp ngoại giao… Chúng tôi sẵn sàng cho ngoại giao, cho việc đàm phán cũng như sẵn sàng cho xung đột”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (phải) trong cuộc phỏng vấn. Ảnh: MS NOW

Khi phóng viên của kênh MS NOW hỏi chi tiết về các cuộc đàm phán giữa hai nước, nhất là thông tin cho rằng Mỹ yêu cầu Iran đình chỉ vĩnh viễn chương trình làm giàu uranium, quan chức ngoại giao hàng đầu của Iran nhấn mạnh Tehran “không đưa ra bất kỳ đề nghị đình chỉ nào, trong khi Washington không yêu cầu ngừng hoàn toàn việc làm giàu uranium”.