Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: EFE/EPA

Theo báo The Guardian, đề xuất trên sẽ là trọng tâm lời đề nghị mà Iran dự kiến nêu với Mỹ trong vài ngày tới, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc liệu có nên sử dụng lực lượng hải quân hùng mạnh đang đóng ở Trung Đông để tấn công Iran hay không.

Iran có kho dự trữ uranium được làm giàu đến 60%, gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí, nhưng sẵn sàng giảm độ tinh khiết xuống 20% ​​hoặc thấp hơn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tuyên bố, Mỹ không đưa ra yêu cầu nào về việc Iran phải từ bỏ quyền làm giàu uranium trong nước mà thay vào đó, trọng tâm đề nghị là độ tinh khiết của quá trình làm giàu cũng như số lượng máy ly tâm được phép sử dụng.

Báo Guardian đưa tin đã có những cuộc thảo luận về việc gửi kho dự trữ uranium sang Nga và liên kết chương trình làm giàu uranium trong nước của Iran với một tập đoàn quốc tế nhưng các nguồn tin của Iran khẳng định rằng khái niệm về một tập đoàn chưa từng được nêu ra.

Truyền thông Iran dẫn lời một nhà ngoại giao nước này cho biết: “Trong các cuộc đàm phán chúng tôi đã nhấn mạnh lập trường rằng vật liệu hạt nhân sẽ không rời khỏi đất nước”.

Lập trường tương đối không khoan nhượng của Iran đồng nghĩa với việc nước này phải xem xét rất kỹ mức độ tiếp cận dành cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để kiểm tra các địa điểm hạt nhân.

Đề nghị của Iran có thể sẽ quyết định liệu ông Trump có cảm thấy buộc phải phát động hành động quân sự chống lại nước này hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn ở Mỹ, được phát sóng ngày 20/2, ông Araghchi nói: “Washington không yêu cầu Tehran đình chỉ vĩnh viễn việc làm giàu uranium và Tehran cũng không đề xuất tạm thời đình chỉ việc làm giàu uranium". Ông bác bỏ thông tin rằng Iran đã đề xuất đình chỉ làm giàu uranium trong 2-3 năm.