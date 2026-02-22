Đài RT ngày 22/2 đưa tin, các quan chức quốc phòng Iran mới đây đã khẳng định Tehran sẽ không "sa lầy" vào quá trình đàm phán kéo dài với Mỹ nếu triển vọng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt là không thực tế.

"Phía Mỹ nhận thức rõ khả năng và quyết tâm đáp trả của Tehran trước bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào. Rõ ràng Washington đang muốn kéo dài thời gian để cố gắng buộc chúng tôi chấp nhận các điều khoản của họ bằng cách gia tăng áp lực quân sự và chính trị", nguồn tin của RT cho biết.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định nước này sẽ không "khuất phục" trước áp lực từ Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đang cân nhắc các cuộc tấn công hạn chế để buộc Tehran chấp nhận thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: TASS

Theo nguồn tin của truyền thông Anh, Iran và Mỹ đang có quan điểm khác nhau về phạm vi và cơ chế dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân.

"Tehran sẽ xem xét việc kết hợp xuất khẩu một phần kho dự trữ uranium làm giàu cao (HEU), pha loãng độ tinh khiết của HEU và thành lập một liên minh khu vực để làm giàu uranium. Ngược lại, quyền làm giàu hạt nhân vì mục đích hòa bình của Iran phải được công nhận", một quan chức Iran nói với truyền thông Anh.

Về phía Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff ngày 22/2 vẫn kiên quyết yêu cầu Tehran từ bỏ việc làm giàu uranium, đồng thời nhấn mạnh đây là lằn ranh đỏ trong các cuộc đàm phán của Washington.

"Tổng thống Trump đã nói rõ với tôi và ông Jared Kushner về lằn ranh đỏ trong đàm phán với Iran, đó là không được làm giàu uranium. Nếu không bị kiểm soát, Iran sẽ có đủ uranium cần thiết để chế tạo bom hạt nhân trong vòng một tuần", ông Witkoff nói với Fox News.

Theo RT, các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân dự kiến sẽ tiếp tục vào đầu tháng 3.