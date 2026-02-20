Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi

Theo TASS, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, Mikhail Ulyanov ngày 19/2 cho biết, các tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra giải pháp ngoại giao cho vấn đề Iran.

Nhà ngoại giao Nga viết trên Telegram: "Các đại diện thường trực của Trung Quốc, Iran và Nga đã gặp Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi và trao cho ông tuyên bố chung về các vấn đề liên quan đến Iran. Tuyên bố đặc biệt chú trọng đến sự cần thiết phải tìm ra giải pháp ngoại giao cho tất cả các vấn đề hiện có".

Tờ Wall Street Journal dẫn lời những người nắm rõ căng thẳng giữa Mỹ và Iran ngày 19/2 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc mở một cuộc tấn công quân sự hạn chế vào Iran nhằm gây áp lực buộc Tehran đồng ý với một thỏa thuận hạt nhân mới.

Chiến dịch ban đầu, nếu được phê chuẩn, có thể diễn ra trong vòng vài ngày và nhắm vào một số địa điểm quân sự hoặc khu vực của chính phủ Iran. Động thái này được thiết kế để tăng cường sức ép với Iran mà không cần tiến hành một cuộc tấn công toàn diện có thể gây ra sự trả đũa lớn.

Nếu Iran từ chối tuân thủ yêu cầu của ông Trump về việc ngừng các hoạt động làm giàu uranium, Washington có thể leo thang phản ứng của mình thành một chiến dịch rộng lớn hơn chống lại các cơ sở của chính quyền Iran, có khả năng gây bất ổn cho giới lãnh đạo ở Tehran.

Một nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump có thể leo thang dần dần, bắt đầu bằng các cuộc tấn công nhỏ và mở rộng các hoạt động nếu cần thiết, cho đến khi Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân hoặc chế độ hiện nay sụp đổ.

Các cuộc thảo luận gần đây được cho là đã chuyển sang khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự rộng lớn hơn. Giới chức Mỹ cho biết, Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc phát động một cuộc tấn công nhưng đang xem xét các lựa chọn bao gồm một chiến dịch ngắn, dữ dội gây ra thay đổi chính quyền ở Iran và các cuộc tấn công hạn chế vào các mục tiêu chính phủ và quân sự của quốc gia này.