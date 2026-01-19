Trang thông tấn RBC đưa tin, Tư lệnh vệ binh quốc gia Ukraine Oleksandr Pivnenko hôm nay (19/1) tuyên bố Lữ đoàn tác chiến số 13 Khartiia trực thuộc lực lượng này đã kiểm soát trung tâm thị trấn Kupiansk và tòa thị chính nơi đây.

Lính Ukraine huấn luyện bắn súng máy. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Đồng thời, các nhóm trinh sát và đột kích của Tiểu đoàn số 4 trực thuộc Lữ đoàn Khartiia đang tiến hành ‘dọn dẹp’ lực lượng còn lại của đối phương bên trong thị trấn”, ông Pivnenko cho hay.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự Nga - Ukraine do chuyên trang Deep State cung cấp cùng ngày cho thấy, vùng xám tức nơi nổ ra giao tranh đang bao trùm toàn bộ khu vực trung tâm Kupiansk.

Ảnh: Deep State

Nga giành thêm 2 khu định cư

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/1 viết các đơn vị nước này tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vừa giành được thêm 2 khu định cư lần lượt ở các tỉnh Zaporizhzhia và Donetsk.

Hãng tin TASS trích đoạn thông cáo viết: “Những đơn vị thuộc Cụm quân Dnepr thông qua hoạt động tác chiến đã giải phóng khu định cư Pavlivka. Còn ở tỉnh Donetsk, binh sĩ của Cụm quân Trung tâm đã giành kiểm soát ngôi làng Novopavlivka”.

Cho đến nay, quân Ukraine chưa phản hồi về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.