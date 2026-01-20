Trả lời phỏng vấn trang thông tấn RBC Ukraine, ông Viktor Trehubov, phát ngôn viên của Nhóm Chiến lược - Tác chiến Dnipro tuyên bố quân Nga theo hướng Vovchansk ở tỉnh Kharkiv đang cố đẩy lực lượng phòng thủ Ukraine ra khỏi thành phố này.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa súng máy. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Đối phương đang tăng cường các đòn đánh tạt sườn xung quanh Vovchansk. Về cơ bản, đây là nỗ lực mới của quân Nga nhằm vượt qua Vovchansk và tấn công lực lượng Ukraine đóng ở phía nam thành phố dọc sông, để hướng đến những khu định cư phía sau… Tôi cần nhấn mạnh rằng mục đích chính của các hoạt động tác chiến trên của đối phương là để đẩy lực lượng phòng thủ Ukraine ra khỏi thành phố Vovchansk”, ông Trehubov nói.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự ở Kupiansk do chuyên trang Deep State cung cấp ngày 19/1 cho thấy quân Nga đang mở một mũi tấn công vòng qua phía tây Vovchansk và hướng đến 2 khu định cư gần đó là Synelnykove và Tsehelne.

Ảnh: Deep State

Ukraine nêu tổn thất của Nga tại Pokrovsk

Quân đoàn 7 thuộc lực lượng tấn công đường không của Ukraine đêm 19/1 cho hay, quân Nga thời gian qua vẫn tiến hành nhiều hoạt động tác chiến nhằm tiến vào khu vực phía bắc thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk.

Thông cáo từ Quân đoàn 7 của Ukraine viết: “Kể từ đầu tháng 12, các đơn vị thuộc Sư đoàn tấn công đường không số 76 của Nga đã hứng chịu nhiều tổn thất đáng kể… Chỉ trong 1 tuần trở lại đây, các lực lượng phòng thủ của chúng tôi ở hướng Pokrovsk đã vô hiệu hóa 370 lính đối phương, phá hủy 86 khí tài quân sự, 20 pháo và gần 1.400 máy bay không người lái (UAV)”.

Cho tới nay, quân Nga chưa bình luận về những số liệu được phía Ukraine đưa ra.