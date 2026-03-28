Theo Kyiv Independent, ngày 27/3, ông Rubio nói với các phóng viên rằng: "Đó là lời nói dối. Tôi đã thấy ông ấy nói điều đó và thật không may là ông ấy lại nói như vậy. Ông Zelensky biết điều đó không đúng và đó không phải là những gì ông ấy được thông báo... Những thông báo ông Zelensky nhận được rất rõ ràng: Các đảm bảo an ninh chỉ được kích hoạt khi xung đột kết thúc".

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Anh ngày 25/3, Tổng thống Zelensky tuyên bố, các đảm bảo an ninh mà Mỹ đề xuất với Ukraine sẽ phụ thuộc vào việc rút quân khỏi các phần của Donbas, những nơi hiện vẫn chịu sự kiểm soát của Ukraine. Ông Zelensky nói: "Người Mỹ sẵn sàng hoàn tất những đảm bảo này ở mức cao một khi Ukraine sẵn sàng rút quân khỏi Donbass".

Ông Zelensky nói thêm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng áp lực đối với Ukraine khi Nhà Trắng tìm cách nhanh chóng chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga chống lại Ukraine trong khi tập trung vào cuộc xung đột Mỹ, Israel với Iran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Rubio nói: "Đảm bảo an ninh là gì? Đó là việc điều động quân đội sẵn sàng can thiệp và bảo đảm an ninh. Nếu thực hiện điều đó ngay bây giờ thì nó có nghĩa là Mỹ tự mình can thiệp vào cuộc xung đột... Những gì ông Zelensky được thông báo rất rõ ràng và ông ấy lẽ ra phải hiểu. Các đảm bảo an ninh chỉ được thực hiện sau khi xung đột kết thúc và không kèm theo điều kiện là ông Zelensky phải từ bỏ lãnh thổ. Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại nói những điều như vậy, chúng hoàn toàn không đúng sự thật".

Khi được một phóng viên hỏi về lập trường của Mỹ đối với Donbas, ông Rubio nói rằng Nhà Trắng không “ủng hộ” Nga. “Chúng tôi đã nói với phía Ukraine về những gì người Nga đang khăng khăng đòi hỏi. Chúng tôi không ủng hộ điều đó và đã giải thích cho họ. Đó là sự lựa chọn của Ukraine, Mỹ không có quyền quyết định thay. Chúng tôi chưa bao giờ nói với Ukraine rằng họ phải chấp nhận hoặc từ chối. Vai trò của Mỹ là cố gắng tìm hiểu xem cả hai bên muốn gì và xem liệu chúng tôi có thể tìm được điểm chung hay không. Quyết định cuối cùng thuộc về Ukraine. Nếu họ không muốn đưa ra một số quyết định hoặc nhượng bộ nhất định thì xung đột sẽ tiếp diễn”.

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói thêm: "Với phía Nga cũng vậy: Nếu họ không muốn có một số nhượng bộ thì xung đột vẫn tiếp diễn".