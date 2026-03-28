Hãng thông tấn CNN dẫn lời Tổng thống Donald Trump hôm 27/3 phát biểu Mỹ có thể cắt giảm chi tiêu dành cho NATO sau khi một số quốc gia thành viên của khối ở châu Âu bác bỏ yêu cầu của ông trong việc hỗ trợ chiến dịch quân sự của Washington chống Iran.

“Động thái này sẽ mang lại rất nhiều tiền cho Mỹ vì chúng tôi đang chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho khối NATO để bảo vệ các quốc gia thành viên và chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Nhưng giờ đây, dựa trên hành động của họ, tôi đoán chúng tôi không cần phải làm vậy nữa, phải không?”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia thành viên NATO hỗ trợ chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội” của Washington nhằm chống chính quyền Tehran. Tuy nhiên, theo quan điểm gần đây của người đứng đầu Mỹ, các nước thành viên NATO đã “hoàn toàn không hỗ trợ gì”.

Trong tuyên bố hôm 26/3, ông Trump thậm chí đánh giá 2 tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales của Anh, một trong những nước đồng minh gần gũi nhất của Mỹ, chỉ là “đồ chơi” khi so sánh với những khí tài thuộc sở hữu của Mỹ.