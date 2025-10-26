Theo tờ Malay Mail, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/10 đã đến Malaysia để tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 diễn ra ở Kuala Lumpur và có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với một số nhà lãnh đạo khác bên lề sự kiện.

Khi trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng Mỹ “sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc”, đồng thời tiết lộ ông sẽ có một số cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/10. Ảnh: Nhà Trắng

“Chúng tôi đã nhất trí sẽ gặp mặt. Chúng tôi sẽ gặp gỡ họ tại Trung Quốc và Mỹ, có thể tại thủ đô Washington hoặc ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago”, Tổng thống Mỹ nói, đề cập đến khu nghỉ dưỡng của ông ở bang Florida.

Tờ Malay Mail cho biết, ông Trump có phát biểu trên sau khi cuộc đàm phán giữa các quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng thương mại song phương, đã kết thúc trước đó cùng ngày ở Malaysia.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố trước các phóng viên rằng, các cuộc đàm phán của ông với đại diện phía Trung Quốc ở Malaysia đã tạo tiền đề cho cuộc gặp sắp tới giữa ông Trump và ông Tập.

Trong khi đó, nhà đàm phán thương mại hàng đầu Trung Quốc Lý Thành Cương đã tiết lộ chi tiết xoay quanh nội dung những cuộc thương lượng giữa ông và Bộ trưởng Mỹ Bessent. “Hai bên đã thảo luận về thuế quan, kiểm soát xuất khẩu hàng hóa và chất fentanyl. Chúng tôi cũng bàn bạc về những giải pháp cho các thách thức thương mại hiện có và nhất trí tăng cường tiếp xúc”, ông Lý cho hay.