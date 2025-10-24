Theo hãng tin RT, ông Trump sẽ lên đường đến Malaysia và Hàn Quốc, nơi ông sẽ gặp ông Tập vào ngày 30/10 bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Tuy nhiên, bà Leavitt không nói cụ thể chi tiết về nội dung cuộc gặp.

Thông báo của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương chiến giữa Mỹ - Trung Quốc tiếp tục leo thang. Hồi tuần trước, ông Trump đe dọa sẽ áp đặt mức thuế quan 100% đối với hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung gặp mặt tại một sự kiện. Ảnh: New York Times

Trước đó, Bắc Kinh đã quyết định áp dụng các hạn chế chặt chẽ hơn liên quan tới hoạt động xuất khẩu đất hiếm. Chính sách mới của Bắc Kinh không nhắm trực tiếp vào Mỹ, nhưng các công ty công nghệ cao của Mỹ lại phụ thuộc lớn vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc.

Cách đây vài tuần, ông Trump đã nhắc tới việc sẽ gặp ông Tập tại APEC, nhưng ông không công bố ngày chính xác. Song Tổng thống Mỹ cũng để ngỏ khả năng hủy cuộc gặp, do bất đồng với việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Hôm 22/10, ông Trump lại cho rằng hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc sẽ đạt được thỏa thuận về mọi lĩnh vực từ thương mại đến năng lượng hạt nhân. Ông nói thêm, bản thân cũng có kế hoạch giải quyết vấn đề Trung Quốc mua dầu của Nga.

Nếu cuộc gặp tại Hàn Quốc diễn ra, đây sẽ là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc, kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1. Ông Trump và ông Tập đã điện đàm ít nhất 3 lần trong năm nay, nhưng lần gặp mặt trực tiếp gần nhất là vào năm 2019, thời điểm ông Trump giữ nhiệm kỳ đầu tại Nhà Trắng.