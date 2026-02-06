Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Ria Novosti

Hãng tin RT dẫn lời ông Lavrov nói trong cuộc hội đàm với Chủ tịch luân phiên của OSCE - Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis và Tổng thư ký OSCE Feridun Sinirlioglu tại Moscow rằng có quá nhiều ví dụ cho thấy tổ chức này đã tiến gần tới nguy cơ tự hủy diệt. Hai quan chức OSCE tới Moscow hôm qua (5/2) để tham dự cuộc đối thoại về xung đột Ukraine.

Ngoại trưởng Nga nói thêm, nguyên nhân dẫn tới nguy cơ OSCE tan rã là "rất đơn giản" và do sự xa rời triệt để của hầu hết các nước phương Tây đối với các nguyên tắc và tuyên bố của tổ chức.

OSCE, một tổ chức có 57 thành viên, bao gồm Nga, Mỹ, Canada và hầu hết các quốc gia châu Âu và Trung Á, được thành lập năm 1975 để thúc đẩy an ninh và hợp tác trong khu vực. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần cáo buộc tổ chức này bị các thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU) lợi dụng để thúc đẩy lợi ích của phương Tây, gây tổn hại đến các mục tiêu toàn châu Âu.

Tháng 12 năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko cho biết, OSCE thực chất đang bị biến thành công cụ xung đột hỗn hợp và cưỡng chế để chống lại các quốc gia có chủ quyền. Ông cũng lên án cái gọi là "sự Ukraine hóa” hoàn toàn chương trình nghị sự của OSCE và cho rằng điều đó đã thu hẹp phạm vi hoạt động của tổ chức và làm giảm sự hợp tác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova trước đó giải thích, các cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Lavrov và các quan chức OSCE tập trung vào việc “tìm cách vượt qua cuộc khủng hoảng sâu sắc hiện tại của tổ chức” và khôi phục hoạt động của OSCE trên các “khía cạnh quân sự - chính trị, kinh tế - môi trường, nhân đạo và an ninh”.