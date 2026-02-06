Tướng Vladimir Alekseev. Ảnh: UNN.ua

Đài RT dẫn tin từ cơ quan điều tra cho biết, Trung tướng Alekseev, Phó cục trưởng thứ nhất của Cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU) đã bị bắn nhiều phát vào lưng ở bên ngoài nhà riêng, phía tây thủ đô Moscow. Ông Alekseev bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.

Các quan chức Nga cho biết đối tượng nổ súng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đang bị cảnh sát truy nã. Các điều tra viên và đội pháp y đang làm việc tại hiện trường.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ ám sát hụt và lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra tại hiện trường.

Tướng Alekseev, 64 tuổi là một trong những quan chức tình báo quân sự cấp cao nhất của Nga, đã giữ chức Phó cục trưởng thứ nhất của GRU từ năm 2011. Ông chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động chống khủng bố ở Syria. Năm 2017, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, một trong những danh hiệu cao quý nhất của đất nước.

Theo trang Azerbaijani News, Tướng Alekseev là một trong số các quan chức đã đàm phán với lãnh đạo Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin trong vụ nổi dậy năm 2023. Mặc dù các quan chức Nga chưa xác định được những đối tượng đứng sau vụ ám sát ông Alekseev, nhưng tình báo Ukraine trước đây đã cáo buộc ông Alekseev là "tội phạm quốc tế”.