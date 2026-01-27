Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: EPA

Theo đài RT, phát biểu trước Nghị viện châu Âu hôm 27/1, ông Rutte cho biết các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ phải chi 10% GDP cho quân đội của chính họ và con số này có thể vẫn chưa đủ.

Ông Rutte có phát biểu như vậy trong bối cảnh một số quan chức EU tiếp tục kêu gọi liên minh này giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ về vấn đề an ninh. Hồi giữa tháng 1, Ủy viên quốc phòng EU Andrius Kubilius cho hay khối cần một đội quân thường trực gồm 100.000 người, có khả năng hành động độc lập.

Theo Tổng thư ký NATO, kế hoạch trên không thực tế. "Nếu ai đó ở đây nghĩ rằng EU hoặc châu Âu nói chung có thể tự bảo vệ mình mà không cần Mỹ thì cứ tiếp tục mơ đi. Các bạn không thể", ông Rutte bình luận.

Ông Rutte cảnh báo, những người thực sự muốn tự hành động nên quên đi ý nghĩ rằng họ có thể đạt được điều đó chỉ với việc chi 5% GDP cho quốc phòng. Quan chức này lập luận, EU cần tăng gấp đôi con số đó cũng như đầu tư cho năng lực hạt nhân của chính mình, vốn tiêu tốn hàng tỷ Euro và hành động đơn độc sẽ đồng nghĩa với thất bại.

Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở The Hague hồi năm ngoái, NATO đã nhất trí mức chi tiêu 5% GDP theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Washington đã nhiều lần tuyên bố sẽ giảm bớt cam kết với các đồng minh châu Âu và kêu gọi họ gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình. Tuần trước, Lầu Năm Góc cho biết sẽ ưu tiên “bảo vệ lãnh thổ Mỹ và khu vực Tây bán cầu”.

EU cũng cảm thấy bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian cũng như bất đồng với Washington về việc ông Trump thúc đẩy kế hoạch sáp nhập Greenland.