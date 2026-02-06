Báo Pravda dẫn thông cáo của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 5/2 cho biết: "Trong tháng 1/2026, các lực lượng quốc phòng Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tập kích thành công vào các tòa nhà chứa máy bay, nơi tiến hành chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm trung ở bãi thử Kapustin Yar tại Astrakhan, Nga”.

Bãi thử tên lửa Kapustin Yar của Nga. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

Nhà chức trách Ukraine tiết lộ các vụ tập kích trên sử dụng những hệ thống tấn công tầm xa do nước này tự sản xuất, bao gồm cả tên lửa FP-5 Flamingo.

"Theo các báo cáo hiện có, một số tòa nhà tại bãi thử Kapustin Yar bị phá hủy ở các mức độ khác nhau, trong đó một nhà chứa máy bay bị hư hại đáng kể. Một phần nhân viên Nga đã được sơ tán khỏi hiện trường”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Trước đó, vào tháng 10/2025, tờ The Economist đưa tin, Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa Flamingo tự chế để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Tờ báo lưu ý Kiev đang cho sản xuất 2-3 tên lửa Flamingo mỗi ngày và dự kiến tăng sản lượng lên 7 tên lửa mỗi ngày từ cuối tháng đó.

Theo tờ Independent, tên lửa hành trình Flamingo hiện do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất, không chỉ là một sản phẩm nội địa chiến lược mà còn được đánh giá vượt trội hơn tên lửa Tomahawk lừng danh của Mỹ ở nhiều khía cạnh quan trọng, đặc biệt là tầm bắn và kích thước đầu đạn.

Căn cứ vào các thông số kỹ thuật do nhà sản xuất công bố, Flamingo có tầm bắn lên tới 3.000km, gấp đôi so với Tomahawk của Mỹ, vốn có tầm hoạt động tối đa khoảng 1.500km. Về khả năng sát thương, đầu đạn của Flamingo nặng khoảng 1.000kg, vượt xa trọng lượng 500kg của đầu đạn trang bị cho Tomahawk.

Flamingo được giới thiệu đạt tốc độ bay ổn định từ 850 - 900 km/h, với tốc độ tối đa lên đến 950 km/h và có khả năng bay liên tục trong hơn 4 giờ. Mặc dù sở hữu các thông số kỹ thuật vượt trội, đặc biệt là tầm bắn và đầu đạn, chi phí sản xuất Flamingo được cho chỉ gần bằng với tên lửa Tomahawk đắt đỏ của Mỹ.

Tổng thống Ukraine Zelensky ca ngợi Flamingo là "tên lửa hành trình tốt nhất hiện nay của Kiev". Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Zelensky thống kê quân Ukraine đã sử dụng tên lửa này trong ít nhất 9 cuộc tấn công Nga, khẳng định tính hiệu quả của vũ khí trong thực chiến.