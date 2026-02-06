Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Văn phòng báo chí của các lực lượng vũ trang Ukraine

Báo RBC dẫn lời tướng Syrskyi nói, lực lượng Nga đã hoàn toàn đáp ứng và thậm chí là vượt quá kế hoạch về số lượng quân nhân. Theo ước tính của quan chức này, kể từ đầu cuộc xung đột, Nga đã mất 1,2 triệu binh sĩ, vượt qua tổn thất trong bất kỳ cuộc chiến nào kể từ Thế chiến II.

Tướng Syrskyi cho biết thêm, quân Nga đang tiến công dọc toàn bộ tiền tuyến với cường độ khác nhau. Vùng tác chiến kéo dài 1.200km và vùng bao vây mở rộng vào sâu trong đất liền từ 15-20km. "Tình hình ở tuyến đầu vẫn khó khăn... Sự phát triển của các hệ thống không người lái đồng nghĩa với việc các đội hình chiến đấu đang mở rộng không chỉ dọc tiền tuyến mà còn sâu vào vùng tiêu diệt và hiện đã đạt tới 15-20km".

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine tiết lộ, lực lượng quốc phòng nước này đang tiếp tục xây dựng và cải tiến các hệ thống không người lái như một binh chủng riêng biệt của quân đội. Ngoài ra, các tiểu đoàn hệ thống không người lái đang được đưa vào các trung đoàn tấn công. Tổng số máy bay không người lái (UAV) trong các đơn vị tấn công và lữ đoàn cơ giới đang tăng. Mỗi tiểu đoàn bộ binh đều có một đội hệ thống không người lái và có một tiểu đoàn.

Tướng Syrskyi lưu ý, hiện nay UAV chiếm 60% tổng số hỏa lực trên tiền tuyến, pháo binh chiếm 40%.

Trước đó, ông Andrii Kovalenko - người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết, trong tháng 2, Nga sẽ cố gắng tăng cường áp lực trên mặt trận và chiến đấu tích cực ít nhất cho đến mùa xuân.