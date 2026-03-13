Tờ Kyiv Post ngày 13/3 đưa tin, báo cáo mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) chỉ ra rằng Moscow đã kiếm được 6,9 tỷ USD trong 2 tuần giao tranh giữa Mỹ và Iran.

"Tháng 1 và tháng 2 năm nay là thời gian ảm đạm về mặt tài chính đối với Nga, khi giá dầu mỏ thấp, nguy cơ dư thừa dầu mỏ toàn cầu và các lệnh trừng phạt chồng chất đã gây áp lực lên ngành năng lượng. Tuy vậy, giá nhiên liệu Nga, cả với dầu mỏ và nhiên liệu hóa thạch, đã tăng vọt sau khi Mỹ tấn công Iran vào ngày 28/2", CREA cho biết.

Trong khi đó, nguồn tin của tờ Financial Times ước tính lợi nhuận xuất khẩu dầu thực tế của Moscow kể từ khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz là 1,3-1,9 tỷ USD. "Dựa trên tình hình hiện tại, Nga có thể thu thêm từ 3,3 - 4,9 tỷ USD vào cuối tháng 3 nhờ việc bán dầu. Tất nhiên, con số này dựa trên giả định xung đột Trung Đông kéo dài và giá dầu Urals của Nga được giao dịch ở mức 70-80 USD/thùng", Financial Times nhận định.

Một tàu chở dầu của Nga. Ảnh: TASS

Theo giới quan sát, cuộc xung đột Trung Đông đang giúp Nga củng cố vị thế trên thị trường năng lượng, trong bối cảnh các quốc gia Vùng Vịnh không thể xuất khẩu sản phẩm của họ. Để bù đắp nguồn cung từ Trung Đông, khối lượng dầu mỏ mà Trung Quốc và Ấn Độ nhập khẩu từ Nga đã tăng 22% trong tuần qua.

Ngược lại, Mỹ lại đang tiêu tốn một số tiền khổng lồ cho chiến dịch quân sự ở Trung Đông. Theo nguồn tin của tờ Guardian, Lầu Năm Góc đã chi 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu xung đột với Iran.

"Con số 11 tỷ USD chủ yếu phản ánh chi phí cho đạn dược, chưa bao gồm các chi phí phát sinh như y tế hay bảo dưỡng máy bay quân sự. Số tiền thực tế có thể lớn hơn rất nhiều", 2 nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ.

Trong những đợt không kích đầu tiên nhằm vào Iran, Mỹ đã sử dụng những loại vũ khí tầm xa vô cùng đắt đỏ như AGM-154 Joint Standoff Weapon (578.000 - 836.000 USD/quả). Những ngày tiếp theo, Lầu Năm Góc bắt đầu chuyển sang các loại vũ khí tiết kiệm hơn, chủ yếu là các tên lửa được trang bị mô-đun JDAM với giá trung bình khoảng 38.000 USD/quả.