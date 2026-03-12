Bãi biển Sochi. Ảnh: TASS

Tờ Kyiv Independent đưa tin, trong một bài viết trên kênh Telegram ngày 11/3, ông Proshunin nói: "Hôm nay, chúng tôi phải đối mặt với một cuộc tấn công dài chưa từng có của kẻ thù vào Sochi. Nó diễn ra gần như cả ngày với những khoảng nghỉ ngắn".

Cuộc không kích khiến sân bay Sochi phải đóng cửa. Các chuyến bay bị hoãn, làm gián đoạn việc đi lại của khách du lịch đến - đi từ thành phố này.

Trước khi Crưm sáp nhập vào Nga năm 2014, thành phố biển Sochi là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho có một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Sochi, nhưng theo báo cáo, ông không còn đến Sochi do lo ngại về an ninh.

Thị trưởng Proshunin cho hay dù cảnh báo không kích đã được phát đi nhiều lần từ ngày 10 - 11/3 nhưng không có thương vong. Theo quan chức này, hệ thống phòng không đã bắn hạ một UAV phía trên nhà dân, gây hỏa hoạn nhưng không làm ai bị thương.

"Các cuộc tấn công của đối phương hôm nay đã buộc chúng ta - những cư dân của Sochi và du khách của các khu nghỉ dưỡng, phải điều chỉnh cuộc sống thường nhật. Vì vậy, sự đoàn kết và phản ứng đúng đắn của cư dân và du khách rất quan trọng. Tôi kêu gọi tất cả mọi người giữ gìn hòa bình và tuân thủ các quy tắc an toàn. Mối đe dọa trên lãnh thổ Sochi vẫn còn", ông Proshunin nói.

Mặc dù cuộc tấn công gần đây có quy mô lớn, nhưng đây không phải lần đầu tiên Sochi là mục tiêu tấn công của Ukraine. Tháng 8/2025, một UAV của Ukraine đã tập kích một kho dầu ở Sochi, gây hỏa hoạn. Tới tháng 9 cùng năm, UAV của Ukraine cũng tấn công thành phố này, trùng với chuyến thăm và làm việc của ông Putin tới Sochi.