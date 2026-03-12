Đài RT dẫn thông tin của FSB hôm nay (12/3) cho biết nghi phạm chính trong âm mưu trên là một người đàn ông 39 tuổi, sống tại thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crưm, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga. Nghi phạm bị cáo buộc đã tình nguyện phục vụ cho một “tổ chức khủng bố hoạt động dưới sự kiểm soát của các cơ quan tình báo đặc biệt thuộc Ukraine”.

Video: FSB

Theo RT, một số nhóm dân quân và đơn vị chiến đấu cho Kiev phù hợp với mô tả của FSB, bao gồm cả Quân đoàn Tình nguyện Nga (RDK) do Denis “White Rex” Kapustin đứng đầu. FSB không nêu rõ nghi phạm trong âm mưu ám sát ở Crưm thuộc nhóm nào.

Các nhà điều tra tiết lộ, trước khi được giao nhiệm vụ ám sát quan chức quân sự Nga, người đàn ông ở Sevastopol đã thu thập thông tin cho các cơ quan tình báo dân sự và quân sự của Ukraine. “Cấp trên” từ Ukraine sau đó đã chuyển cho anh ta thông tin về mục tiêu cần hạ sát và vị trí của một kho chứa các bộ phận làm thiết bị nổ tự chế kích hoạt từ xa để lắp đặt dưới xe của quan chức quân đội Nga. Tuy nhiên, phía Nga đã triệt phá âm mưu đánh bom của anh ta.

Nghi phạm hiện phải đối mặt với án tù chung thân vì tội phản quốc.

Trước đây, nhà chức trách Nga đã cáo buộc phía Ukraine chủ mưu nhiều vụ ám sát, bao gồm cả việc ép buộc người dân thực hiện các vụ tấn công thông qua những chiêu trò lừa đảo trực tuyến.

Đầu tháng này, FSB tuyên bố một nghi phạm trong âm mưu đánh bom nhắm vào một nhà máy quốc phòng của Nga ở vùng Sverdlovsk rốt cuộc đã bị chính những kẻ điều khiển giết hại từ xa nhằm “diệt khẩu”.

Kiev hiện chưa lên tiếng bình luận về các cáo buộc mới của FSB.