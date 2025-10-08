Chỉ trong thời gian hơn 1 tháng, người dân Hà Nội đã phải trải qua 3 đợt mưa lớn gây ngập nặng do ảnh hưởng của 3 cơn bão số 5 Kajiki, bão số 10 Bualoi và bão số 11 Matmo.
Những hình ảnh người dân vật lộn với 3 trận mưa ngập lịch sử chỉ trong vòng hơn 1 tháng ở Hà Nội.
Ngày 26/8, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki khiến Hà Nội ngập gần 40 điểm, nhiều tuyến phố tê liệt, giao thông hỗn loạn.
Ngày 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, mưa lớn liên tiếp trút xuống Hà Nội, khiến hàng loạt khu vực, tuyến phố bị ngập sâu, đảo lộn sinh hoạt, đời sống, việc di chuyển của người dân thành phố.
Hậu bão số 11 Matmo, Hà Nội mưa lớn dồn dập ngày 7/10, 122 điểm ngập, 29 điểm phương tiện không thể lưu thông.
Bốn bề ngập sâu, mất phương hướng ở 'vịnh Keangnam', 'cảng nước sâu Mỹ Đình'Sáng 7/10, tại khu vực bến xe Mỹ Đình, tòa nhà Keangnam và nhiều tuyến phố lân cận, hàng loạt tài xế và hành khách từ các tỉnh đến hoặc rời Hà Nội bị mắc kẹt, phải vật lộn trong dòng nước ngập sâu.