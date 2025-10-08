Chỉ trong thời gian hơn 1 tháng, người dân Hà Nội đã phải trải qua 3 đợt mưa lớn gây ngập nặng do ảnh hưởng của 3 cơn bão số 5 Kajiki, bão số 10 Bualoi và bão số 11 Matmo.

Những hình ảnh người dân vật lộn với 3 trận mưa ngập lịch sử chỉ trong vòng hơn 1 tháng ở Hà Nội.

Ngày 26/8, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki khiến Hà Nội ngập gần 40 điểm, nhiều tuyến phố tê liệt, giao thông hỗn loạn.

Sáng 26/8, do ảnh hưởng mưa lớn hoàn lưu bão số 5 Kajiki, khắp các ngả đường Hà Nội ngập sâu. Đường Đội Cấn ngập nặng nhiều đoạn khiến hàng loạt phương tiện chết máy. Sóng lớn do ô tô tạo ra khi vượt đoạn ngập khiến người đi bộ loạng choạng, chật vật để không bị ngã.

Đoạn từ ngã tư Văn La - Quang Trung đến Quốc lộ 6 (qua bến xe Yên Nghĩa) bị ngập sâu. Đoạn sâu nhất cao đến hơn nửa bánh xe máy.





Phố Thái Hà đoạn từ ngã tư Hoàng Cầu kéo dài tới Trung tâm Chiếu phim quốc gia, nước ngập sâu, nhiều ô tô chết máy. Ảnh: Thái An

Lội quãng đường ngập tới bụng, bà Nga cho biết bà làm công việc nấu cơm cho thợ nên hôm nay vẫn phải tới nơi làm việc.

Một gia đình không thể đưa tang đúng giờ vì ngập.

Mưa ngập, ùn dài trên đường Trần Duy Hưng.

Ngày 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, mưa lớn liên tiếp trút xuống Hà Nội, khiến hàng loạt khu vực, tuyến phố bị ngập sâu, đảo lộn sinh hoạt, đời sống, việc di chuyển của người dân thành phố.

Gần giờ tan tầm tại phố Láng Hạ, nhiều người loay hoay với các phương án để về nhà. Taxi và xe ôm công nghệ gần như dừng hoạt động, hàng loạt tài xế dừng nhận các cuộc gọi đặt xe qua app.

Nhiều tuyến đường trung tâm Thủ đô bị ngập sâu.

Như thường lệ mỗi lần mưa ngập, dịch vụ chở xe máy qua đoạn ngập tại khu đô thị Nam An Khánh lại xuất hiện. Giá một chuyến khoảng 100.000 đồng/xe.

Tại phố Đào Tấn, nhiều tài xế ô tô loay hoay khi đối diện cảnh xe chết máy hàng loạt, nước ngập mênh mông phía trước.

Một tài xế phải xuống xe xử lý sau khi ô tô bị chết máy giữa dòng nước trên phố Tô Hiệu.

Mưa lớn kết hợp với mực nước sông Hồng dâng cao khiến một khu dân cư thuộc phường Xuân Phương, Hà Nội bị cô lập. Sau 4 ngày, hàng loạt đồ đạc trong các ngôi nhà vẫn chìm dưới biển nước.

Hậu bão số 11 Matmo, Hà Nội mưa lớn dồn dập ngày 7/10, 122 điểm ngập, 29 điểm phương tiện không thể lưu thông.

Đợt mưa sau bão Matmo sáng 7/10 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt.

Phố Đội Cấn ngập sâu.

Khu vực Quảng trường Mỹ Đình, đường Lê Quang Đạo, nơi được người dân ví von là "cảng nước sâu".

Ngọc Phương chở hàng đi giao cho khách, cô mất tới 3 tiếng cho quãng đường chỉ 2km, trong khi phía trước vẫn hơn 3km phải đi. Không có lựa chọn nào khác, Phương đành tắt máy, đẩy xe qua vùng nước ngập.

Mưa như trút nước khiến hầm nhà của một gia đình trên phố Nguyễn Hoàng ngập nước.

Ùn tắc kéo dài tại đường Văn Khê (phường Kiến Hưng, Hà Nội) theo hướng về ngã tư Văn Phú. Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng mét để di chuyển.

Sáng 7/10, nước ngập sâu ở nhiều khu vực tại khu đô thị Ngoại giao Đoàn. Lối vào nhiều hầm xe ở đây được đắp kín bằng tấm chắn và bao cát.