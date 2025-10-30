Một ‘sát thủ vô hình’ lướt qua Biển Đen với tốc độ âm thanh, mang theo sức mạnh hạt nhân đủ hủy diệt cả thành phố chỉ trong tích tắc. Đó chính là tên lửa hành trình Kalibr 3M-14S mới tinh của Nga, ‘quái vật’ được sản xuất hàng loạt với 56 quả mang đầu đạn hạt nhân 500kg, tầm bắn ‘khủng’ 2.500km, khiến các siêu cường phải ‘nín thở’. Liệu đây có phải lời cảnh báo cuối cùng của Moscow trước cơn bão địa chính trị toàn cầu? Khám phá bí mật công nghệ đằng sau ‘vũ khí thay đổi cuộc chơi’ này.

Nga đặt hàng các phiên bản nâng cấp của tên lửa Kalibr (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Tên lửa hành trình Kalibr, hay còn gọi là 3M-14S trong hệ thống NATO là SS-N-30A, thuộc gia đình vũ khí đa năng do Cục Thiết kế Novator của Nga phát triển từ những năm 1990.

Ban đầu được thiết kế để thay thế cho các tên lửa hành trình cũ kỹ như SS-N-2 Styx, tên lửa Kalibr nhanh chóng trở thành "ngôi sao" trong kho vũ khí hải quân Nga nhờ khả năng phóng linh hoạt từ tàu ngầm, tàu mặt nước hoặc thậm chí từ các nền tảng trên cạn.

Phiên bản Kalibr 3M-14S mới nhất, được đặt hàng hàng loạt vào tháng 10/2025, tập trung vào vai trò tấn công đất liền, với trọng tâm là khả năng mang đầu đạn hạt nhân – một tính năng dual-capable (hai chế độ) giúp nó vừa răn đe chiến lược vừa hỗ trợ tác chiến thông thường.

Về công nghệ cốt lõi, Kalibr 3M-14S nổi bật với thiết kế khí động học tinh vi, cho phép tên lửa bay ở độ cao cực thấp chỉ khoảng 20 mét (tương đương 64 feet) trên mặt biển.

Điều này giúp Kalibr 3M-14S "ẩn mình" khỏi radar phát hiện mặt đất, biến hành trình thành một cuộc "săn lùng" bí mật và khó bị đánh chặn.

Động cơ turbofan (động cơ quạt phản lực) được sử dụng ở giai đoạn hành trình chính, mang lại tốc độ subsonic ổn định khoảng Mach 0.8 (khoảng 980km/h), đủ nhanh để tiếp cận mục tiêu mà không gây tiếng ồn lớn, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu cho quãng đường dài.

Giai đoạn cuối cùng, tên lửa có thể tăng tốc lên Mach 2-3 nhờ động cơ rocket rắn, tạo lợi thế bất ngờ trước các hệ thống phòng thủ.

Một tàu Nga phóng tên lửa Kalibr (Hình ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Hệ thống dẫn đường của Kalibr 3M-14S là một kiệt tác công nghệ Nga, kết hợp đa lớp để đảm bảo độ chính xác cao lên đến 3-5 mét.

Đầu tiên là hệ thống quán tính (INS) kết hợp với vệ tinh GLONASS – phiên bản GPS của Nga – giúp định vị ban đầu và theo dõi quỹ đạo.

Tiếp theo, công nghệ TERCOM (Terrain Contour Matching) sử dụng bản đồ địa hình số hóa để so sánh địa hình thực tế với dữ liệu lưu trữ, tránh sai lệch do thời tiết hoặc nhiễu điện tử.

Cuối cùng, DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlator) sử dụng camera hồng ngoại để nhận dạng hình ảnh mục tiêu, đảm bảo đòn đánh trúng tim đen ngay cả ở điều kiện ban đêm hoặc thời tiết xấu.

Những lớp bảo vệ này khiến Kalibr 3M-14S trở thành nỗi ám ảnh của các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot hay S-400.

Xét về thông số kỹ thuật, Kalibr 3M-14S sở hữu tầm bắn ấn tượng từ 1.500 đến 2.500km, tùy thuộc vào tải trọng đầu đạn và điều kiện phóng, vượt trội so với nhiều tên lửa hành trình cùng loại trên thế giới.

Chiều dài tên lửa khoảng 6,2 mét, đường kính 0,53 mét và trọng lượng phóng tổng thể lên đến 1.800kg, giúp Kalibr 3M-14S dễ dàng tích hợp vào các ống phóng thẳng đứng trên tàu ngầm lớp Yasen hay tàu khu trục Admiral Gorshkov.

Tên lửa hành trình phóng từ biển Kalibr 3M-14S được trưng bày. Biến thể 3M-14S có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. (Ảnh:united24media.com/nguồn mở)

Đầu đạn là yếu tố then chốt: phiên bản thông thường mang 450-500kg thuốc nổ cao (HE), đủ sức phá hủy các mục tiêu kiên cố như boong-ke hoặc tàu sân bay.

Còn với biến thể hạt nhân, đầu đạn có thể lên đến 500kg, mang theo lõi nhiệt hạch (thermonuclear) với sức công phá tương đương hàng trăm kiloton TNT, biến nó thành vũ khí răn đe chiến lược thực thụ – một đòn đánh có thể thay đổi cục diện tác chiến chỉ trong chớp mắt.

Sự ra đời hàng loạt của Kalibr 3M-14S không chỉ khẳng định vị thế công nghệ tên lửa hành trình Nga mà còn gửi thông điệp rõ ràng về khả năng phòng thủ lãnh thổ.

So sánh với "đối thủ" Mỹ như Tomahawk, Kalibr 3M-14S vượt trội ở tính linh hoạt phóng và khả năng hạt nhân, dù cả hai đều chia sẻ thiết kế bay thấp tương tự.

Với đơn hàng khổng lồ này, Nga đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới của tác chiến hiện đại, nơi tốc độ, chính xác và sức hủy diệt hạt nhân quyết định sự sống còn.

Liệu "sát thủ Biển Đen" có thực sự bất khả xâm phạm? Câu trả lời nằm ở những cuộc thử nghiệm sắp tới, nhưng một điều chắc chắn: thế giới 'nín thở' đang dõi theo từng bước đi của Moscow.