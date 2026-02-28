Ngại mổ đầu năm

Chia sẻ với PV VietNamNet, bác sĩ Mai Văn Lực - Khoa Ngoại tiết niệu - Nam khoa, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, sáng 24/2 (tức mùng 8 Tết), ông đã tư vấn cho 3 trường hợp cùng một tình huống: Siêu âm phát hiện sỏi niệu quản gây tắc nghẽn, thận đã xuất hiện tình trạng ứ nước. Đây là bệnh lý cần được chụp cắt lớp vi tính (CT) hệ tiết niệu sớm để đánh giá chính xác mức độ tổn thương và có phương án can thiệp kịp thời nhằm bảo tồn chức năng thận.

Tuy nhiên, khi nghe bác sĩ tư vấn, các bệnh nhân lại tỏ ra lưỡng lự. Có người chia sẻ: “Đầu năm, tôi kiêng đụng dao kéo, để về nhà uống thuốc nam xem sỏi có tan không đã”.

Một bệnh nhân trẻ khác quê Phú Thọ cũng ngại ngần: “Em chưa đau lắm, để qua Rằm tháng Giêng rồi em xuống viện”.

Với bác sĩ, ngày mổ không có khái niệm tốt - xấu. Ảnh: BSCC.

Trước tâm lý e ngại của người bệnh, bác sĩ Lực đã kiên nhẫn giải thích rõ nguy cơ. Ông cho biết, viên sỏi không biết “xem ngày”. Khi mắc kẹt trong niệu quản, sỏi chặn dòng chảy của nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Nước tiểu bị ứ đọng sẽ khiến bể thận giãn dần, nhu mô thận bị chèn ép và mỏng đi theo thời gian.

Nếu trì hoãn một đến hai tuần, tình trạng ứ nước có thể chuyển thành ứ mủ, gây nhiễm trùng nặng, thậm chí nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng. Trong khi đó, việc tự ý dùng thuốc lá, thuốc nam không rõ nguồn gốc không những không làm tan sỏi mà còn khiến tổn thương thận tiến triển nặng hơn.

Sau khi được tư vấn cặn kẽ, các bệnh nhân đã suy nghĩ lại và đồng ý tuân thủ chỉ định chuyên môn.

Ngày đẹp nhất là cứu được bệnh nhân

Bác sĩ Lực cho biết, trong những ngày đầu năm mới, ông nhận được không ít trường hợp bày tỏ tâm lý “ngại mổ”. Tuy nhiên, theo ông, với bác sĩ phẫu thuật, không có ngày nào đẹp bằng ngày cứu được bệnh nhân kịp thời. Trong y khoa, chỉ định chuyên môn luôn phải đặt cao hơn những quan niệm đỏ - đen trên tờ lịch.

Nhiều bệnh nhân chủ quan vì chưa xuất hiện cơn đau dữ dội nhưng với sỏi niệu quản gây tắc hoàn toàn, mức độ đau không phản ánh chính xác mức độ nguy hiểm. Có trường hợp chức năng thận đã suy giảm đáng kể nhưng triệu chứng chỉ âm ỉ. Khi người bệnh đến viện muộn, thận không còn khả năng hồi phục và bác sĩ buộc phải cắt bỏ.

Hiện nay, các phương pháp can thiệp sỏi niệu quản tương đối an toàn, ít xâm lấn như nội soi tán sỏi ngược dòng, tán sỏi laser… Thời gian nằm viện ngắn, hồi phục nhanh. Quan trọng nhất là bảo tồn được chức năng thận, cơ quan mỗi người chỉ có hai và không thể tái tạo.

Theo bác sĩ Lực, việc trì hoãn điều trị vì yếu tố tâm linh hay e ngại đầu năm “đụng dao kéo” là sự đánh cược nguy hiểm với sức khỏe. Y học hiện đại dựa trên bằng chứng khoa học và diễn tiến bệnh lý, không phụ thuộc vào ngày tháng âm lịch.

“Ngày đẹp nhất để đi khám ngay khi bạn biết cơ thể mình có vấn đề”, ông chia sẻ. Với đội ngũ y bác sĩ, không có ngày xấu hay ngày tốt trong phòng mổ; điều quan trọng nhất là can thiệp có còn kịp để cứu người bệnh hay không.

“Sức khỏe không chờ qua Rằm và viên sỏi cũng không đợi ngày hoàng đạo. Khi cơ thể phát tín hiệu bất thường, lựa chọn đúng đắn nhất là đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời”, bác sĩ Lực nhấn mạnh.

