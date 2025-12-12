Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Tỉnh - Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM), ung thư là căn bệnh chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như di truyền, môi trường, lối sống và đặc biệt là chế độ ăn uống.

Việc phòng chống ung thư bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Bác sĩ Tỉnh cho rằng khi không thể kiểm soát hoàn toàn các yếu tố bên ngoài thì chính bữa ăn hằng ngày lại trở thành “lá chắn” đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả giúp giảm nguy cơ ung thư.

Rau củ cung cấp chất chống oxy hóa, bảo vệ ADN khỏi tổn thương; giảm viêm mạn tính - nguồn gốc của nhiều bệnh ung thư. Rau được ví như chiếc chổi quét thải độc tố, cung cấp chất xơ, giảm nguy cơ ung thư đại tràng.

Trong rau củ quả chứa nhiều vitamin giúp tăng cường miễn dịch, phát hiện và tiêu diệt tế bào bất thường từ sớm.

Bổ sung rau củ quả tạo lá chắn ngăn bệnh tật. Ảnh: Freepick.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi người nên ăn ít nhất 400g rau củ mỗi ngày và đa dạng màu sắc để tối ưu dưỡng chất; hạn chế thực phẩm nướng cháy, thịt đỏ và các món nhiều dầu mỡ.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh một số loại rau củ quen thuộc có khả năng bảo vệ tế bào, hạn chế tổn thương ADN và ngăn khối u hình thành.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm lành mạnh mà người Việt dễ dàng bổ sung vào mỗi bữa ăn:

1. Bông cải xanh

Bông cải xanh đứng đầu danh sách thực phẩm hỗ trợ phòng ngừa ung thư nhờ chứa sulforaphane - hoạt chất có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư và giảm nguy cơ ung thư vú, đại tràng, tuyến giáp. Loại rau này cũng giàu vitamin C, K và acid folic, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây hại. Để giữ lại tối đa dưỡng chất, nên hấp hoặc luộc nhẹ và ăn 3-4 lần mỗi tuần.

2. Cà chua

Cà chua chứa lycopene - chất chống oxy hóa mạnh mẽ, nổi tiếng với khả năng giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ung thư dạ dày. Lycopene cũng giúp ngăn viêm và hạn chế tổn thương ADN. Đặc biệt, cơ thể hấp thu lycopene tốt hơn khi cà chua được nấu chín. Vì vậy, các món sốt cà chua, canh hoặc xào nhẹ đều là lựa chọn rất tốt.

3. Nghệ

Curcumin trong nghệ được xem là “khắc tinh” của các tế bào bất thường. Hoạt chất này giúp ngăn tế bào bình thường chuyển thành tế bào ung thư, hạn chế sự tăng sinh của khối u và giảm viêm - yếu tố thúc đẩy nhiều bệnh mạn tính. Nghệ có thể được thêm vào món kho, xào, nấu canh hoặc pha với sữa ấm để sử dụng hằng ngày.

4. Cải bó xôi

Cải bó xôi chứa lutein, beta-carotene và folate - những dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ mô tế bào khỏi tổn thương oxy hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy loại rau này có liên quan đến giảm nguy cơ ung thư dạ dày, khoang miệng và thực quản. Cải bó xôi có thể dùng trong sinh tố, luộc hoặc nấu canh, song nên tránh nấu quá kỹ để không làm mất dưỡng chất.

5. Cà rốt

Cà rốt nổi tiếng nhờ nguồn beta-carotene dồi dào - tiền chất của vitamin A, giúp bảo vệ niêm mạc và nâng cao khả năng kiểm soát phân chia tế bào. Nhờ đó, cà rốt giúp giảm nguy cơ ung thư phổi, ruột và tuyến tụy. Khi chế biến cà rốt, bạn nên kết hợp với một chút dầu để cơ thể hấp thu vitamin tốt hơn.

Bác sĩ Tỉnh khuyến cáo rau củ nên chiếm ít nhất một nửa lượng thực phẩm trong mỗi bữa ăn.